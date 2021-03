Nievas se careó con su ex novia por la autoría del hecho

En el edificio de la Fiscalía Penal Juvenil en la mañana de hoy se realizó la audiencia de careo entre el principal sospechoso de dar muerte, el 25 de diciembre del año pasado a Agustín Rasguido en la localidad de Bañado de Ovanta departamento Santa Rosa, Elías Nievas y por ese entonces su novia de 15 años de edad.

La medida, por la que Nievas fue trasladado desde el penal a la fiscalía, fue dispuesta por el fiscal Guillermo Narváez quien no hizo lugar al pedido de la defensa del principal sospechoso, ejercida por el Dr. Jorge de La Fuente quien solicito una reconstrucción del hecho con el objetivo de determinar las acciones previas durante y posteriores al hecho tanto de su asistido como el de la adolescente.

En dialogó con LA UNION, el abogado defensor de Nievas contó de que se trató la audiencia y adelanto que insistirá como medida de prueba la reconstrucción del crimen.

"La audiencia de hoy ?por ayer- fue una audiencia de careo, solicitada por el fiscal, para dilucidar algunos puntos controvertidos, que surgían tanto de la declaración de Nievas como de la chica. Abierta la audiencia con la presencia de las partes, se dio lectura a lo que cada uno de ellos había manifestado al momento de declarar" expreso.

La audiencia se desarrolló de manera presencial por lo que el imputado y su ex novia se vieron las caras y frente a frente "hablaron del tema, pero cada uno se mantuvo en su postura inicial", remarcó el letrado.

En cuanto a los puntos controvertidos, De la Fuente hizo mención a "el llamado telefónico que recibió la víctima antes de concurrir al lugar donde fue asesinado, ¿Quién fue que decidió llamarlo para que fuera al lugar? y, ¿Quién tenía el arma homicida?"

En el desarrollo de la audiencia, agrego el abogado, "La Querella quiso sumar como punto controvertido ¿Quién realizo los disparos? a lo que me opuse y el fiscal hizo lugar y no se lo permitió".

Concluido el acto procesal, Nievas fue nuevamente trasladado al penal de Miraflores.

"Ahora resta esperar hacia dónde va a dirigir la investigación el fiscal. Sin embargo, nosotros vamos a seguir aportando pruebas y ante la negativa del fiscal de la realizar la reconstrucción del hecho, hemos planteado la oposición ante el juez de control de garantías penal juvenil", concluyo.