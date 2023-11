Olimpiadas Policiales 2023: Finalizaron las competencias en Pesca

Durante la jornada del viernes, en el Club Náutico Los Talas, ubicado en la Localidad de Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú, se llevó a cabo la competencia de pesca en el marco de las Olimpiadas Policiales 2023.

En el evento se inscribieron 85 participantes, entre ellos efectivos de las diferentes áreas y dependencias, policías retirados, personal de las Policías de La Rioja, Córdoba, Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Provincial, familiares de Policías y, por primera vez, Cadetes pertenecientes a la Escuela “Tte. Gral. Juan D. Perón”.

La entrega de premios estuvo a cargo del Sr. Jefe del Departamento Operaciones Policiales, Crio. My. Walter Marcelo Herrera, el representante de Zona “E” Antofagasta de la Sierra, Crio. My. Nicolás Marcelo Reynaga y el Crio. My. Ramón Ariel Quevedo, quien también estuvo a cargo de la organización del evento.

Los premiados fueron: Puesto Nº 1, para el pejerrey más grande en Costa: Fabio Morales. En variada costa (bagre), Puesto Nº 1, fue para Diego Delgado, 2º Puesto Patricio Herrera y 3º Puesto Rubén Novillo. Variada costa (carpa), el 1º Puesto fue para Claudio Leiva, 2º Puesto Mauricio Aballay y 3º Puesto para Walter Burgos.

En tanto que en pejerrey más grande embarcado, el 1º Puesto fue para Federico Córdoba, y en variada embarcado (bagre), el 1º Puesto fue para Matías Córdoba (Policía de La Rioja), el 2º Puesto Martin Moya y 3º Puesto Franco Ramos.

Finalmente, los participantes compartieron un almuerzo de camaradería, música y números artísticos, contando con la presencia de la Sra. Rosa Herrera de Pereyra, viuda del pescador y efectivo policial extinto conocido como "Chato" Pereyra, quien con una gran emoción entregó a la comisión organizadora, junto dos de sus hijas, un cuadro de agradecimiento, como así también, un trofeo Challenger, con el cual será reconocido el ganador anual de las olimpiadas, en esta disciplina.