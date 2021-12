Operativo anti explosivo por una valija sospechosa que sólo contenía ropa

A media mañana se desarrolló un gran operativo de seguridad en las puertas del Tribunal Oral, cito en San Martín y Sarmiento, porque en el interior del edificio se había encontrado una valija sospechosa. Más precisamente, la misma estaba ubicada sobre las cajas de gas del lugar.

Foto Silvina Bravo para Diario La Unión

Trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de la provincia, junto a efectivos de Gendarmería, quienes confirmaron que el elemento encontrado en el lugar era una valija de tamaño mediano, color azul marino y que ante la dudosa procedencia actuó personal de la División de Expolisivos, a cargo del Sub Crio Rodríguez Ricardo. En el maletín se encontraron prendas de vestir entre otros elementos, y según fuentes policiales corresponderían a algún peregrino, el que habría ingresado al interior de dicho juzgado y habría guardado la valija en el interior los dichos gabinetes de gas.

Foto Silvina Bravo para Diario La Unión

Según indicó el fiscal Rafael Vehils Ruíz, el artefacto fue advertido a primera hora de esta mañana y la sospecha surgió porque se encontraba en un lugar al que no se tiene acceso desde la calle. “La descubrieron esta mañana, por eso estamos pidiendo las cámaras de seguridad para ver si detectamos algún movimiento extraño. El único acceso al lugar es por la cochera del edificio y no se puede ingresar por ningún otro lado. Ese lugar no debería ser de fácil acceso”, indicó el funcionario.

Según informaron miembros de la División de Explosivos, en una primera instancia, la valija contendría ropa, calzado y metal y pesaría alrededor de 22 kilos.

Video Silvina Bravo