Pablo Doro: "Es un fallo muy antojadizo y direccionado a que estamos próximos a una elección"

El ex ministro de Salud, Pablo Doro sostuvo que el fallo que lo condenó a 6 años de prisión por “fraude en perjuicio de la administración pública” en el marco de la Causa Compras Directas, fue un “fallo antojadizo” y "direccionado a que estamos próximos a una elección".

“Lo que menos se habló acá fue de compras directas. Los fiscales han estado muy encarnizados respondiendo seguramente a alguien en función de que querer hacer ver que cuando se firmaba una autorización para gastar que es parte del circuito administrativo, cuando superaba el monto que lo podía hacer el sub secretario, o cuando se daba la orden de pago que está dentro del código penal que debemos pagar los compromisos que contrae el Estado, lo tomaban como un hecho irregular.” cuestionó Doro en diálogo con La Unión.

“El Tribunal de Cuentas nos exime, o personalmente nos exime de toda responsabilidad. O sea que el fiscal tomó un informe de una persona del Tribunal de Cuentas para hacer sentencia o para hacer acusación, pero resulta que no tomó la resolución firma de todos los integrantes del Tribunal de Cuentas donde dice que no tenemos responsabilidades, por lo tanto, creo que es un fallo que no ajusta a derecho.” sostuvo el ex ministro.

"Es un fallo me parece muy antojadizo, y muy direccionado a que estamos próximos a una elección. No olvidemos que esta causa cada vez que era un año electoral, esta causa reflotaba, no es casualidad eso." apuntó.

Sentencia

Este jueves, en la Cámara de Sentencia en lo Criminal N°3, los jueces Marcelo Soria, Rodolfo Moreno y Mauricio Navarro Foressi declararon culpable por los delitos de “Fraude en perjuicio de la administración pública” al ex Sub Secretario de Desarrollo Social, Víctor Brandan y al ex ministro de Salud Pablo Doro condenándolos a la pena de 10 y 6 años de prisión, respectivamente.

Mientras que, por otro lado, Omar Martínez, ex encargado de deposito y Carlina Zurita del Valle ex encargada de Compras, del ministerio, fueron absueltos por el beneficio de la duda, tal como lo solicitó el ministerio publico en sus alegatos.

Cabe señalar que este fallo implica un precedente importante puesto que es la primera vez que se condena a funcionarios por “fraude”.