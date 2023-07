Para la querella, el asesinato de Rojas es un evidente caso de sicariato profesional

El lunes, el abogado Iván Sarquis, quien representa a la familia del exministro asesinado Juan Carlos Rojas, se notificó del informe realizado por la Fiscalía General -subrogancia del fiscal Augusto Barros- en respuestas a los planteos formulados sobre el apartamento del fiscal Hugo Costilla, como así también sobre el estado actual de la causa del homicidio y quedó disconforme. Así lo hizo conocer en diálogo con LA UNIÓN, renegando de la disposición del Ministerio Público Fiscal e ironizando sobre la respuesta acerca de la investigación judicial llevada adelante hasta el momento.

“A casi ocho meses del homicidio de Rojas la causa no cuenta con el resultado de ninguna pericia, ni siquiera las solicitadas en el mes de diciembre. Habiendo el fiscal en estos meses pedido otras, como, por ejemplo, insiste por un lado saber si “la muerte pudo ocasionarse de manera accidental” y por otro lado, solicita en pericia, saber “la mecánica del homicidio”, lo que nos parece totalmente incongruente. Por un lado, pensamos aún que a Juan Carlos no lo mataron y, por otro, buscamos saber cómo lo mataron”, renegó el letrado, quien agregó: “estas incongruencias y otras tantas que hay en los más de once cuerpos de expediente es lo que nos hace pensar y, a las pruebas me remito, que hay cero voluntad de que esto -por el homicidio- se esclarezca”.

Para la Justicia el crimen lo cometió la empleada doméstica -Silvina Nieva imputada e indagada, pero en libertad, en la causa-, pero no tiene pruebas certeras. Es su hipótesis con base en una pericia de la que aún se espera conocer el resultado.

Por eso para nosotros el asesinato es “un evidente caso de sicariato profesional”, por ello es que a ocho meses del crimen no hay nada más que “hojas en el expediente”, ironizó.

“Expediente -agregó- que, según el fiscal Barros, tiene dos fiscales que lo investigan, pero la verdad es que el fiscal Gober -Alejandro- tuvo una mínima intervención en el abultado expediente, allá por el mes de diciembre. Nunca más volvió a intervenir. Solo está trabajando Costilla y así está la causa, sin ningún avance”, explicó.

En otra parte de la nota, Sarquis comentó que “los teléfonos celulares -entre ellos el de Rojitas y el de su hijo Fernando- están aún en poder de la Justicia, porque no se los entregan. Me pregunto, dijo, “¿en el expediente está el video que debía tomarse cuando los investigadores ingresaron al teléfono celular del ministro? Cuando el fiscal llevó los teléfonos celulares a Buenos Aires y los entregó en Gendarmería, ¿ese procedimiento está documentado con una filmación en el expediente o no? No lo sé, me lo pregunto”.

Finalmente, el abogado querellante dijo que “como están las cosas y, percibiendo que no se busca esclarecer el crimen, vamos a llevar la causa a la Justicia Federal. Vamos a pedir que sea el órgano federal quien investigue. A casi ocho meses, el fiscal todavía sigue investigando si a Juan Carlos lo mataron o se murió de forma accidental".