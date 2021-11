"Pido solo justicia para que mi hija pueda descansar en paz"

Melanie Carrazana tenía siete años y el 4 de enero fue trasladada de urgencias en una ambulancia desde Andalgalá al Hospital de Niños Eva Perón de esta Capital. Lamentablemente, antes de arribar la ambulancia a destino, su corazoncito se paró.

Ayer se cumplieron diez meses de este fatal desenlace y su familia no encuentra consuelo. Tres médicos, quienes actualmente continúan prestando servicio en el Hospital de Andalgalá, fueron imputados e indagados por el fallecimiento de la niña, quien, en dos ocasiones, fue llevada por su madre al hospital y solo le dieron un remedio para el “sarpullido”.

En un duro relato, su padre, Walter Carrazana, clamó por justicia por la muerte de su hija. “No vamos a recuperar más a Melanie, pero, al menos, vamos a tener un poco de paz y la vamos a poder dejar descansar en paz. Toda mi familia está destruida y necesitamos dejarla descansar en paz, mi niña necesita descansar, tenía solo siete añitos”, expresó el papá en diálogo con radio Valle Viejo.

“Llevamos diez meses ya y, que no se haya hecho nada, no lo entendemos. Se taparon todo, nunca pasó nada. No sé si los sumarios que se le hicieron realmente existen -en referencia a los médicos imputados-. Hasta el día de hoy, no pasó nada, se tapó todo y es el dolor que tenemos nosotros porque siento como que aquí falleció un perro, un animal y quedó en la nada. La señora ministra, cuando hablé con Ud. el primer mes del fallecimiento de mi hija, el desplazamiento a otra jurisdicción nunca se cumplió”, manifestó, agregando: “Los tres médicos siguen trabajando en el hospital. El Dr. Vásquez, que fue quien la vio al último a Melanie y le puso el inyectable (?), él no estaba matriculado en Andalgalá (?)”.

"A mi hija le dieron un jarabe, la vieron a dos metros, no la tocaron. Su mama le levantó la ropa y la mandaron a la casa. Al otro día volvimos y la Dra. le dijo que eso no se va a de un día para el otro y me la volvieron a enviar a la casa. Con un simple análisis a mi hija, hubieran sabido qué tenía y la medicaban y yo hoy la tendría con vida. Era un simple análisis”, se quebró el papá. "Lo que pedimos es que se haga justicia, que los responsables la paguen porque nosotros tenemos este dolor, toda la familia, y nosotros no la estamos dejando descansar a mi hija, solo pido que se haga justicia y dejarla descansar en paz como corresponde. Tenía siete añitos. No sé por qué se tapan entre todos por ser colegas, por ser de un nivel más alto y dejar a las familias humildes con su dolor. Los tres médicos que la vieron -haciendo mención a su hija- son responsables de la muerte de Melanie” concluyó Walter.