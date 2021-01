Policía y Ambiente desalojó y retiró materiales de construcciones ilegales en el río El Tala

De un tiempo a esta parte, y tal como ya lo informó LA UNIÓN en publicaciones anteriores, en la Ruta Provincial N° 4, camino a El Rodeo, desde el kilómetro tres al kilómetro 22, las construcciones ilegales, algunas muy precarias, otras no, habían copado los terrenos estatales tanto sobre la vera de la ruta, como a la orilla del causal del río. Situación que, días atrás, fue analizada por distintos órganos gubernamentales, llámese Policía, Secretaría de Ambiente, Municipalidad, etc., para la articulación de medidas que permitan al Estado provincial recuperar esas tierras y, sobre todo, permitir a los catamarqueños poder acceder a los balnearios naturales del río.

Lo que en la actualidad se había convertido en un “negocio”, para algunos, quienes sin ningún reparo con las normas y las leyes, alambraron los terrenos y cobraban un “permiso de ingreso” de 100 por persona para acceder al río.

Pasadas las 10:00 de la mañana, más de cincuenta efectivos policiales de comisarías, grupos especiales y personal de la Secretaría de Ambiente, encabezado por su director Manuel Soberon, se trasladaron al kilómetro 12 de la mencionada ruta y retiraron una zaranda perimetral que había sido colocada de manera ilegal, tomando posesión de terrenos estatales, materiales de construcción que impedían el acceso al río y se labraron actas de infracción en toda las usurpaciones del lugar y material que impedía el acceso de las personas al río.

Así también, los efectivos que llevaron a cabo el procedimiento, que estuvo encabezado por el jefe de la Policía de la provincia, Lic. Ángel Agüero, “desalojaron” a varias personas, quienes cumplían la función de cuidadores de dichos lugares, y secuestraron plantas de marihuana, por lo que se dio intervención a la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y a la Justicia Federal.

En diálogo con LA UNIÓN, el jefe de Policía brindó detalles del procedimiento que se desarrolló entre el kilómetro 12 y kilómetro 20 de la mencionada ruta provincial. “Estamos a la altura del kilómetro 17, en una decisión gubernamental, donde nos hemos involucrado junto a muchas otras instituciones para poder recuperar de nuevo las riberas del río El Tala, un balneario natural que, por acciones ilegales de varias personas, se está prohibiendo el acceso al río de muchos ciudadanos que necesitan este balneario natural”, expresó Agüero. En relación a las construcción, dijo: “Son propiedades estatales y nosotros estamos ejerciendo acciones de posesión y de cuidado del Estado provincial. Estamos trabajando en forma conjunta con otros entes gubernamentales, donde nos complementamos en lo que hace a las propiedades de distintos terrenos y los diagnóstico que hicieron gente de Medio Ambiente y de otros organismos estatales”; agregando: “Muchas casas están vacías. Hemos encontrado a algunos empleados cuidadores que protegen o están contratados para cuidar algunas de estas construcciones, que fueron realizadas por personas de la ciudad Capital y que las utilizan para viviendas de veraneo”. “Esta situación se puede judicializar. Por ahora, estamos analizando estas cuestiones con nuestro equipo de abogados, para ver qué se van a seguir” finalizó.





Contaminación

Por otra parte, el director de Medio Ambiente dialogó con LA UNIÓN en el lugar del procedimiento, indicando: “Nosotros nos acercamos a La Quebrada ya que desde la Secretaría de Medio Ambiente tenemos la idea de realizar un eco parque desde el puente de Las Rejas, es decir, trabajar con todo este cordón ecológico, que es camino a El Rodeo. Pero acá nos encontramos con muchísimas irregularidades en materia de situación dominial de las personas que están en esta zona, por lo que el 31 de diciembre, el gobernador convocó a todos los organismos a trabajar sobre esto para poder regularizar de alguna forma esta situación. Con el apoyo de la Policía, Defensa Civil, Vialidad Provincial y otros organismos más estamos trabajando de manera conjunta para poder accionar legalmente, para que se solucione a través de la Justicia las irregulares dominales. El problema que tenemos es que las usurpaciones siempre van por el plano civil y, muchas veces, no va por el plano penal”,explicó el funcionario.

En cuanto a cómo nació el operativo, indicó: “No tuvimos ninguna denuncia, sino que es una decisión del gobernador de sanear toda esta cuestión porque, más allá de la cuestión legal de las usurpaciones, acá tenemos varios problemas, que tienen que ver con cuestiones ambientales, sobre todo de saneamiento. Lo que estamos relevando hasta este momento, desde el kilómetro 12 al 22, es una cantidad inmensa de pozos, fosa séptica, sumado y letrinas cerca del cauce del río, lo que significa que hay una contaminación de napas. También, hay que sumarle a la Secretaría de Agua, que va a notificar a todos los puntos que nosotros ya tenemos una especie de mapeo hecho de estudio, donde la gran mayoría está en riesgo de inundación”.

“Todavía no hemos cerrado la cantidad, ya que venimos realizando actas de infracciones desde el kilómetro 22 hasta el camping, con actas de infracciones por estas cuestiones ambientales. Sobre todo, por la cantidad de residuos sólidos que tiran a los márgenes de los ríos. La falta de acceso que tenemos a los ríos también, porque al cerrar esta cuestión, no podemos tener acceso a los ríos, sobre todo para la población en general y el turismo. Además, hay muchísimas conexiónes ilegales de agua, ya que toman el agua desde el río y hay conexiones ilegales de la luz, que eso se lo pasaremos a la empresa de energía para que tome cartas en el asunto. Hay un conjunto de cuestiones que hacen a la materia compleja, donde tenemos que intervenir varios organismos del Estado para poder solucionarlo”, finalizó.