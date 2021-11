Por los desmanes en la huelga de hambre, la defensa recusó al presidente de la Corte

En la mañana de hoy, María Espeche, mamá de Micaela Gordillo, volvió a marchar desde la plaza 25 de Mayo al edificio de la Corte de Justicia, reclamando porque quede firme la condena impuesta en mayo pasado a Naim Vera por el femicidio de su hija.

A diferencia de otras veces, esta vez, la madre de Espeche fue atendida en la secretaria penal, la Dra. Fernanda Viam. Al cabo de unos minutos, Espeche se retiró del edificio judicial manifestándole a LA UNIÓN que “no obtuvo respuesta a su planteo”.

“Ahora me salen con que el abogado del femicida recusó al presidente de la Corte, para que siga interviniendo por el supuesto incidente de los otros días. Porque, según el abogado del femicida, nosotros lo “presionamos” al juez para que falle a favor nuestro”.

“Estoy cansada. No puede ser que siempre le den privilegios a este femicida. Me parece que lo que están buscando es bajar la pena a este asesino, que me mató a mi hija y me la entregó en pedazos” agregó Espeche.

El viernes

Finalmente, consultada en relación a la recusación del presidente de la Corte, señaló que “el viernes, lo van a resolver, me dijo la secretaria. Pero no me dijeron a qué hora ni nada de eso. Supongo que me van a notificar”.

En caso de que el planteo de la defensa avance, se deberá nombrar a un nuevo juez para que intervenga en la resolución de la causa.

En cuanto al planteo de la defensa de Naim Vera, presentado por el Dr. Ferrera, trascendió que se efectivizo tras los incidentes de público conocimiento que sufrió el presidente de la Corte, Dr. Figueroa Vicario, cuando al retirarse del edificio judicial en su vehículo particular fue abordado por un grupo de manifestante, quienes le impidieron el tránsito y lo habrían amenazado, además de cuartarle el derecho a la libre circulación.