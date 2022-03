Preocupante: encontraron a una joven desnuda en la calle

Una joven de 18 años fue encontrada semidesnuda en la calle alrededor de las 00.10 en el Pje. Abel Acosta y Avda. Presidente Castillo y como estaba en estado de inconciencia, fue inmediatamente trasladada a la Maternidad Provincial. Allí en un primer término se llevó a cabo el protocolo de abuso sexual que dio resultado negativo.

Luego la mujer, que sí se encontraba bajos los efectos de alcohol o alguna sustancia fue trasladada al Hospital “San Juan Bautista”. Efectivos policiales, tuvo que demorar a una amiga de la joven por entorpecer el procedimiento policial, esto porque en el momento en el que estaba siendo asistida por el SAME, la segunda mujer no solo no colaboraba con información sino que impedía la labor de los peritos.

Según el relato que se pudo obtener de quien se hacía llamar amiga de la joven encontrada, se logró saber que ambas habían estado en unos departamentos ubicados en las inmediaciones por lo que se convocó a personal policial y de la Unidad Judicial para llevar a cabo la inspección en el lugar.

En el hecho actuó personal de la Unidad Judicial Nº 3 y se puso en conocimiento a la fiscal en turno Myrian López quien ordenó directivas de oficio.