Previo a la marcha, Fernando apuntó contra Palacios: "Es parte del encubrimiento"

Bajo el lema “156 días, cero detenidos, cero avances, otro caso impune. Justicia por Rojitas”, la familia, amigos y allegados del exministro Juan Carlos Rojas comienzan a congregarse en el Paseo La Alameda, a la espera de inciar una marcha. A diferencia de las anteriores, la de este martes se realiza en horas de la mañana y tendrá como destino final Fiscalía General.

En la previa, Fernando Rojas, en contacto con la prensa, se refirió al pedido de la defensa del fiscal Laureano Palacios, sobre la suspensión del Jury por desconocerse la causa de la muerte de Rojas. En este sentido el hijo del exfuncionario fue contundente: “Palacios es una persona más del eslabón del encubrimiento de la miuerte de mi papá. Así que se tiene que hacer responsable como muchos más, que hay en día no están siendo imputados ni aún menos, detenidos”. “Toda Catamarca sabe que este señor tiene que ser enjuiciado”, sentenció luego,

En cuanto al no avance de la causa, el hijo de Rojitas, refirió que dentro del encubrimiento están las fuerzas de seguridad y por ello dijo: “la Fiscalía tiene todas las pruebas necesarias, para dejar en claro que acá hubo encubrimiento de las fuerzas policiales. Y si el expediente fuera de acceso público, la gente entendería porqué no hay avances y no se han tomado medidas, teniendo tantas pruebas”.

Fernando, luego de marcar nuevamente su malestar por la falta de detenciones e imputaciones, lo que consideró grave, apuntó contra un Comisarío de apellido Rodríguez, quien sería el que dio la orden de marcar la muerte del exministro como natural. “En el expediente figura una persona que es Comisarío y de apellido Rodríguez, que es quien decide que se informe que a muerte de mi papá era muerte natural, a pesar que los otros compañeros que se encontraban en el lugar dudaban de esto y lo querían catalogar como muerte dudosa, por las lesiones que tenía el cuerpo”,