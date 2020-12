Privilegios para Naim Vera: lo cambiaron de pabellón y tiene televisión por cable

Desde hace unas semanas el Penal de Miraflores cuenta con antena de DirecTV. La misma se ubica en el pabellón de los ex policías, donde actualmente esta alojado Naim Vera, procesado por la Justicia por el homicidio y femicidio de Brenda Gordillo. La familia del joven, seria quien a través de la administración de la cárcel sería quien paga el "beneficio".

El joven Naim Vera, tiene 19 años y desde principio de marzo se encuentra alojado en el Penal de Miraflores, enfrentando una grave acusación por el homicidio y femicidio de Micaela Gordillo, que de ser declarado culpable en el juicio oral y publico recibiría una condena de prisión perpetua.

Su estadía en el Penal, mejoró en las últimas semanas.

Por disposiciones netamente de las autoridades de la cárcel, Naim Vera fue cambiado de pabellón. A pesar de ser un procesado y no un penado (la diferencia radica en que no fue condenado por la Justicia) fue cambiado al pabellón donde cumplen condenada ex efectivos de las fuerzas de seguridad, tanto provincial como nacional.

En dicho pabellón no solo el trato que mantendría el personal guardicarcel con los internos es distintos al que recibirían el resto de la población carcelaria, sino, que demás goza de otros privilegios, como por ejemplo, mayor cantidad de días y horas de visitas. El cambio de pabellón, cuyo motivo es desconocido aún para los propios guardiacarceles según refirieron al ser consultados sobre tal situación, le permite a Naim pasar los días en el penal de una manera más amena.



A las comodidades de la celda, más espacio y menos "compañeros" hay que sumarle una muy importante y, según se pudo saber, única en el Penal, la televisión por cable (Directv). Es que desde que se cambio al pabellón de los "ex policías" le colocaron una antena de Directv, cuyo abono se pagaría a través de la administración de la institución, pero eso con el dinero que la familia de Naim les entregaría en concepto de "ahorro" para el "beneficio" de su hijo.

Decimos de ahorro, ya que a pesar de llevar más de nueve meses privado de la libertad en el penal, Naim es uno de los pocos presos, quizás por su status de "vip", que no realiza ningún trabajo en la cárcel, tareas por la que quienes la realizan recibe dinero, más allá de los 60 pesos que mensualmente el Estado les "paga" a los presos para sus ahorro.