Rescataron diez aves silvestres en un operativo contra el tráfico de fauna

Un operativo destinado a combatir el tráfico de fauna silvestre permitió recuperar diez aves que se encontraban en cautiverio, junto con sus respectivas jaulas, en un inmueble ubicado en el barrio 240 Viviendas de San Fernando del Valle de Catamarca.

El procedimiento fue realizado por numerarios de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, en conjunto con personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, organismo que depende de la Secretaría de Medio Ambiente.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se concretó luego de las averiguaciones practicadas y en el marco de las acciones destinadas a la protección y preservación de la fauna silvestre. Como resultado, los equipos intervinientes llegaron hasta la propiedad señalada y procedieron a recuperar los ejemplares que permanecían en cautiverio.

La actuación conjunta entre las áreas policiales y ambientales permitió llevar adelante el procedimiento y adoptar medidas inmediatas respecto de las aves y los elementos utilizados para mantenerlas encerradas.

El operativo se inscribe en las acciones orientadas a intervenir ante situaciones relacionadas con la tenencia y el posible tráfico de animales silvestres. En este caso, la recuperación de los diez ejemplares constituyó el resultado principal de las tareas desarrolladas en el inmueble de la Capital.

Qué organismos intervinieron

El procedimiento contó con la participación de dos organismos con funciones específicas dentro de la intervención.

Por un lado, trabajaron los numerarios de la División Delitos Culturales y Ambientales, que depende del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia. Por otro, intervino personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente.

La actuación coordinada se desarrolló después de las averiguaciones realizadas y tuvo como objetivo avanzar en las medidas correspondientes para la protección de los animales encontrados.

Destruyeron las jaulas utilizadas

Una vez finalizada la intervención en el inmueble, los equipos actuantes adoptaron medidas diferenciadas para los animales y los elementos en los que estaban alojados.

Según informó la Policía, las jaulas fueron destruidas, mientras que las diez aves quedaron bajo resguardo para continuar con las evaluaciones correspondientes. La medida sobre las estructuras de cautiverio se concretó al cierre del procedimiento, como parte de las actuaciones realizadas por el personal interviniente. En paralelo, se dispuso preservar a los ejemplares recuperados para evaluar su estado y establecer cuáles serán los pasos posteriores.

Evaluaciones sanitarias

Tras ser recuperadas, las aves fueron resguardadas y deberán atravesar una evaluación general y sanitaria. El propósito de estos controles será determinar su aptitud para una futura liberación en un ambiente adecuado.

Esta instancia resulta central dentro del procedimiento informado, ya que la recuperación de los ejemplares no implica automáticamente que puedan regresar a un entorno natural. La decisión dependerá de los resultados de las evaluaciones que se realizarán después del rescate.