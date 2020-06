Reyerta en el Virgen Niña: alegaron las partes y el jueves será la sentencia

Hace instantes concluyó en la Cámara Penal nº 2 la quinta audiencia del juicio por la fatal reyerta del barrio Virgen Niña, donde Mauricio Olivera, Hernán Chanampa y Gabriela Argañaraz son juzgados.

Luego de escuchar los alegatos de todas las partes, los jueces del tribunal Luis Guillamondegui, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana tras escuchar la última palabra de los tres imputados. Ese día darán a conocer el veredicto de sentencia.

Antes de concluir la audiencia, en la sala se escucho el alegato del Dr Roberto Mazzucco en representación de Gabriela Argañaraz. Antes de referirse al hecho que se juzga, el letrado se manifestó en contra de "la justicia por manos propia". En su alegato, Mazzucco cuestionó que su asistida le pego un sillazo a Luján basándose sólo en el testimonio de este, quien estaba, reiteró, empastillado y dijo no recordar todo lo que había pasado.

Cito también el informe medico de Luján indicando que no había lesiones producidas por la silla. Entonces se pregunto, porque le imputan a su asistida el delito de lesiones, "si nunca existió, resalto esta situación. Ellos sabían que había una mujer e ingresaron igual. Todo fue provocado por Luján. Hasta sus propios amigos mueren por lo que el hizo".

En cuanto a la imputación de homicidio en grado de tentativa, la defensa se expreso citando el testimonio del propio Luján. "En que momento Argañaraz salió y participo del hecho del que se le acusa. Nicolas Garribia dijo que le pego una patada a la mujer para poder soltarse si el informe médico no da cuenta de ninguna lesión" explico.

Si hubiera sido como dice el fiscal que Argañaraz tomó del cuello a Nicolás Garribia "se estaba defendiendo. No hay un exceso de legitima defensa como dice el fiscal, porque ella no tenía nada. El que tenia el cuchillo era Olivera, ella no es responsable por eso. Es una locura que ella haya estado presa mas de un año y medio siendo inocente".

Cuestionó luego a los fiscales que investigaron la causa diciendo que "no tuvieron lo que tenían que tener para dejarla en libertad por temor a los Garribia". Finalmente se refirió a Luján a quien cuestionó por no estar imputado por los hechos que cometió sino estar como víctima. Por todo ello, solicitó a los jueces del tribunal que absuelvan a su defendida por el beneficio de la duda. Y en caso de que no fuera así, no se trata de un exceso en la legitima defensa sino de legítima defensa, porque se defendió del ataque que esta sufriendo sin ningún tipo de arma, por los que también debería ser absuelta.