Se incendió una vivienda con 4 niños durmiendo en el interior

Los vecinos de la familia Toloza, que viven en el barrio Papa francisco, en la intersección de las avenidas Monseñor Sueldo y San Juan Bautista, en el norte de la Capital, salvaron la vida ayer de cuatro pequeños niños, cuando, por causas que son materia de investigación judicial, su casa comenzó a prenderse fuego. Al momento de iniciado el siniestro, los niños estaban solos ya que su madre había salido, minutos antes, a llevar a la escuela a su otra hija. Los daños materiales por el voraz accionar del fuego fueron casi totales.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que a las 7.20 aproximadamente, una persona se comunicó al 911 manifestando que la casa 279 de la manzana 9 del mencionado barrio se estaba prendiendo fuego y cuatro niños estaban en el interior sin su madre.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría Octava observaron a través de una ventana cómo las llamas iniciadas en el interior del inmueble tomaban todo a su paso.

Así también, se entrevistaron con unas vecinas, quienes habían, momentos antes y tras percatarse del fuego que salía de la vivienda, socorrer a los niños, quienes habían sido dejados dormidos minutos antes por su madre. Mientras los efectivos convocaban al personal de Bomberos para que sofocara el incendio y una ambulancia del SAME para que asistiera a los pequeños, llegó a la vivienda en cuestión Claudia Noelia Toloza, la propietaria, a quien una vecina la había llamado para decirle que su casa se estaba prendiendo fuego.

Al entrevistarse con la policía, la mujer les habría manifestado que se retiró de la vivienda para llevar a su otra hija a la escuela, quedando, según ella explicó a los uniformados, los cuatros niños dormidos, por lo que desconoce cómo se habría originado el fuego.

Investigación

De manera preventiva, el personal del SAME examinó a los cuatros niños y corroboró que se encontraban en buen estado de salud general y no habían sufrido principio de asfixia por la inhalación del monóxido de carbono, por lo que no era necesario su traslado al centro de salud.

Finalmente, los encargados del procedimiento convocaron al personal de la Unidad Judicial N° 8, para que se hicieran cargo de las actuaciones de rigor correspondientes.

Asimismo, en el lugar del siniestro, una vez sofocado el incendio, se apersonó el perito en siniestro de la División Bomberos, quien inspeccionó la escena y determinará en dónde y cómo se originó el fuego.

En cuanto a los daños provocados por las llamas, los mismos fueron totales.

En diálogo con la prensa, Claudia Toloza comentó que “desconoce cómo se inició el fuego, pero que las llamas consumieron todo. Nos quedamos sin nada” se lamentó la mujer, madre de cinco niños, todos menores de edad.