Tamara Molina: Pasaron seis años y seguimos necesitando a nuestra madre

Así lo manifestaron entre lágrimas y mucho dolor Tamara y Evelin Molina, las hijas mayores de Ramón Gustavo Aguirre y Sandra Quiroga, quienes perdieron la vida el 23 de agosto de 2015 cuando la camioneta en la que retornaban a su domicilio en Fray Mamerto Esquiú, junto a su hija Débora Molina y Martín Córdoba, luego de participar de la elección de reina, fueron chocados por Carlos Fuenzalida, quien conducía un auto vw Bora que sobrepasó al auto que los antecedía e invadió el carril contrario.

“Le pedimos a la gente que no se olvide lo que pasó la noche del 23 de agosto. Perdimos a nuestros padres y solo queremos justicia para ellos por sus muertes. Nosotros -los hijos de la pareja- éramos todos chicos cuando pasó y no saben lo que nos costó decirle a nuestro hermanito de 5 años que había muerto mamá y, al rato, que también había muerto papá. Fue muy muy duro. Han pasado seis años y todavía seguimos necesitando a nuestra mamá”, expresaron las jóvenes quienes se mostraban muy acongojadas.

Una de las hermanas, actualmente docente, se lamentó que el imputado, Carlos Fuenzalida, nunca se haya acercado a la familia. “Nunca fue. No le da la cara para pedirnos perdón. Él sabe lo que hizo, porque en algún momento tiene que haberse dado cuenta de lo que provocó. Él sabía que no teníamos ni para comer y nunca se acercó a hablar con nosotros. Mi hermana tuvo que trabajar con changuitas para que el pan no nos falte. Solo quería justicia”, concluyeron las hermanas.

El debate

Con la presencia de los hijos de la pareja fallecida en el recinto del Juzgado Correccional N° 3, a las 9.30 de la mañana de hoy, comenzó a ventilarse el juicio oral y público que tiene en el banquillo de los acusados a Carlos Fuenzalida.

Izquierda: Carlos Fuenzalida en el banquillo de los acusados

Luego de la lectura de la requisitoria de citación a juicio, el juez Javier Herrera hizo sentar ante el estrado al imputado, quien debe responder por los delitos de homicidio culposo agravado por el numero de víctimas fatales y lesiones culposas en concurso ideal. Haciendo uso de su derecho, optó por guardar silencio.

Seguidamente, el magistrado resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana, cuando comenzará la ronda de los testigos. Según se pudo conocer, para el plenario están citados alrededor de 30 testigos. El siniestro vial ocurrió en agosto del 2015 cuando Fuenzalida, al mando de un auto y superando la velocidad de 100 km/h, sobrepasó a un auto que lo antecedía, invadió el carril contrario y chocó la camioneta en la que viajaban Ramón Aguirre y Sandra Quiroga, quienes regresaban a su domicilio junto a dos de sus hijos. Producto de las lesiones, los mencionados perdieron la vida.