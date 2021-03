Todo es por una cuota alimentaria declaró víctima de violencia

Tal como estaba previsto, en la mañana de ayer, dio continuidad el juicio que se ventila en el Juzgado Correccional N° 1, que tiene en el banquillo de los acusados a una pareja, quienes deben responder por nueve hechos de violencia en contexto de género en contra de la expareja del imputado, con quien tiene una hija en común.

Durante la audiencia, se escuchó a la víctima y a sus dos hijas, quienes fueron citadas como testigos. La primera en sentarse ante el estrado fue la víctima, Silva Castaño, quien refirió en todo momento que denunció 93 veces a sus acusados y señaló como motivo de todos los episodios que concluían en denuncias, la cuota alimentaria que Tapia debía pasarle para la hija de ambos.

“(?) Todo es por una cuota alimentaria. Cuando aún vivía con él -por el imputado- le inicié un juicio en el Juzgado de Familia y se lo gané. Él me pasaba la cuota alimentaria todos los meses y, a veces, hasta me da más plata, pero después de seis meses se puso en pareja con Cativa, la otra imputada, y comenzaron los problemas. Al punto que él renunció a la fábrica para no pasarme el dinero para nuestra hija”, explicó la víctima.

En cuanto a los nueve hechos que dieron origen al juicio, la víctima, al momento de prestar declaración, recordó solo algunos, indicando que por “el tiempo transcurrido y la gran cantidad de denuncias que realizó, no podía precisar lo que le consultaba el fiscal”.

“Una vez, al encontrarme en fiscalía, ella (por Cativa) sacó un cuchillo de la cartera e intentó lesionarme. Hice la denuncia y a ellos se los llevaron presos”, contó, sin embargo, al corroborarse por secretaria la declaración brindada en la instrucción no era igual, sino que se trataba de otro hecho denunciado.

En un tramo de la declaración de la víctima, que estuvo confusa y errática, esta se quebró y renegó del tiempo que vivió bajo estas amenazas y hostigamientos que sus imputados tuvieron para con ella y sus hijas.

Recordó que “en el mes de marzo, Cativa, su expareja, sus hijos y otras personas fueron en distintos vehículos e intentaron “meterse” a su casa, causando destrozos y arrojándole la mujer gas pimienta en el rostro a sus hijas”, agregando, además, que “le robaron un teléfono celular, una billetera sin dinero y un casco”.

De todos los hechos por los cuales Cativa y Tapia son juzgados, la segunda testigo, la hija mayor de la víctima, a quien no identificaremos para resguardar sus identidades, fue coincidente con su madre al relatar el hecho en el que los acusados intentaron ingresar a su casa y le arrojaron gas pimienta. Entre llantos, la joven contó que uno de los hijos de la mujer tenía un cuchillo en la mano: “Fueron todos a buscarla a mi mamá para matarla” indicó.

Luego de escuchar a las testigos, pasadas las 14.00, el juez Marcelo Forner pasó a un cuarto intermedio para el próximo viernes. Antes de retirarse del recinto, el abogado García solicito al magistrado que se cite como nuevo testigo al policía que cumple consigna en el edificio de las fiscalía de calle Junín al 600 donde, según la víctima, fue amenazada con un cuchillo por parte de Cativa, encontrándose también presente su otro acusado. Solicitud a la que no se opuso el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Alejandro Dalla Lasta, por lo que el magistrado resolvió convocar al nuevo testigo para el viernes a las 9.00 de la mañana. Seguidamente, y en caso de que así el tiempo lo permita, se podría escuchar los alegatos de las partes y el dictado de la sentencia.