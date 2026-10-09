Tras persecución, detienen a cuatro tucumanos por estafa en Catamarca

A las 13:10 de la tarde de hoy, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María llevaron adelante un procedimiento policial que culminó con la aprehensión de cuatro hombres, señalados como presuntos autores de un supuesto delito de estafa. La intervención se produjo a raíz de una denuncia penal radicada en esa dependencia por un joven de 21 años, quien manifestó haber sido víctima del hecho denunciado.

De acuerdo con la información suministrada, la presentación formal dio lugar a las actuaciones policiales que derivaron en un despliegue de efectivos hasta un punto de control de la ciudad de Santa María, en el departamento homónimo. Allí, los agentes procedieron a identificar y aprehender a las cuatro personas presuntamente vinculadas con el episodio denunciado.

El caso quedó encuadrado, en esta instancia, en una investigación por una presunta estafa, a partir de los hechos expuestos por el denunciante. La intervención policial permitió concretar las aprehensiones y avanzar con las medidas correspondientes, bajo la órbita de la autoridad judicial competente.

El operativo en la Ruta Provincial N.º 17

El procedimiento tuvo lugar en el puesto de control ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 17, dentro de la ciudad de Santa María. Hasta ese punto se trasladaron los efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, quienes concretaron la aprehensión de los cuatro sospechosos.

Los hombres fueron identificados por sus apellidos y edades: Álvarez Villafañe, de 26 años; Díaz, de 26; Carrizo, de 28; y Jauser, de 47 años. Según los datos oficiales del procedimiento, todos son oriundos de la provincia de Tucumán.

La actuación se desarrolló en el marco de las diligencias iniciadas tras la denuncia del joven de 21 años. La información disponible vincula las aprehensiones con la investigación del supuesto delito de estafa, aunque la responsabilidad de los involucrados deberá determinarse en el ámbito judicial correspondiente.

Una camioneta Toyota Hilux quedó secuestrada

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que los cuatro hombres circulaban en una camioneta Toyota Hilux, vehículo que quedó en calidad de secuestro como parte de las actuaciones.

Intervención de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial

Tras concretarse el procedimiento, tomó intervención la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas que debían cumplimentarse.

La participación de la fiscalía encuadra las actuaciones policiales dentro del proceso judicial correspondiente. A partir de las disposiciones impartidas por esa autoridad, los efectivos deberán llevar adelante las diligencias establecidas para dar continuidad al caso.