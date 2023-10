Tras la protesta, organizaciones de izquierda pidieron por la libertad de las detenidas

Luego de los violentos hechos registrados este martes en Ruta Nacional Nº 38, a metros de la rotonda que la une con Avenida del Bicentenario, donde aproximadamente 30 personas, entre mujeres y hombres, realizaron un corte para pedir trabajo, se dieron tres detenciones de manifestantes.

Estas fueron identificadas como Cecilia Coronel y Ana Reartes, de 34 y 40 años de edad, quienes fueron aprehendidas y alojadas en la Comisaría de la Mujer, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno, en tanto que Sumariantes Judiciales, labraron las actuaciones de rigor y las damnificadas radicaron las denuncias penales correspondientes.

En función de esto, este miércoles organizaciones de izquierda se manifestaron frente a Fiscalía General, reclamando por la liberación de las detenidas. Al respecto, se refirió Alejandra Figueroa, quien actuando como vocera indicó que las detenciones fueron dentro de un marco de agresión y violencia, cuando según sus dichos, la manifestación ya había concluído.

“A estas dos compañeras detenidas, se suma otra, Danisa Bazán, quien fue detenida en la tarde del martes, cuando transitaba en cercanías del hospital. Fue subida a móvil policial y no lo indicaron las razones de esto. Ella fue arrestada ilegalmente. Ahora, las tres continúan privadas de su libertad y están incomunicadas”, apuntó Figueroa, En cuanto a la agresión que refiere la Policía de la Provincia y que sería el detonante de las detenciones y el desalojo, indicó que las piedras no fueron tiradas por los manifestantes. “todos los vieron, porque se estaba transmitiendo en vivo, que cuando las compañeras eran reducidas en el piso, en ese momento, es cuando volaron los elementos contundentes. Se ve que viene del otro lado de la calle y no del lado de los manifestantes”.

Figueroa, quien espera novedades de las detenciones, negó rotundamendamente las supuestas agresiones a los efectivos policiales, señalando: “están los videos con las pruebas. Allí está claramente que nuestras compañeras no tuvieron nada que ver”.