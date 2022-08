Un chofer y un pasajero discutieron y terminaron a los golpes arriba del colectivo

Este martes, una situación de tensión y violencia se vivió en el interno 17 de la línea de colectivos 37, luego de que el chofer de la unidad atacara a palazos a un pasajero. Todo quedó registrado por la cámara de un celular. En el video se oye al pasajero insultar al conductor y este intentar obligarlo a bajar. El hecho ocurrió en horas de la tarde del martes en la zona de Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires

El acontecimiento se inició cuando una pareja de adultos mayores intentó bajar del colectivo, pero, teniendo en cuenta la movilidad reducida, no llegó a tiempo a asomarse a la puerta. “Cuando van a bajar toca una persona antes el timbre y el señor va a bajar atrás de esta persona pero no lo espera. (El señor mayor) le pidió al chofer que espere y no lo escuchó por la música”, relató Johana, quien no solo estaba presente en el momento de los hechos, sino que además es la autora del video.

La testigo cuenta que el hombre insistió al tocar el timbre para poder descender aunque sea en la próxima cuadra, pero el conductor le aclara que frenará recién en la parada. “Le dice 'soy discapacitado pelotudo'”, contó Johana al ser entrevistada por Canal 13.

Si bien después de ello el hambre logró descender de la unidad, otro pasajero comenzó a insultar al colectivero tal cual puede oírse en el audio del video. “8 cuadras el señor insultando al compañero”, describe un delegado de la empresa.

El hombre agredido por el chofer le insistía, sin evitar insultos, en que no podía hacer caminar 500 metros de más a una persona que sufre una discapacidad y problemas de movilidad. Fue allí que el conductor le pidió que se baje y ante la negativa del pasajero solo atinó a sacar un bastón y golpearlo.

El hombre, que se encontraba sentado en los asientos ubicados al lado de la puerta de ingreso al colectivo, comenzó a tirar patadas dirigidas a evitar los palazos del conductor, empujándolo contra las ventanillas.

Vale destacar que, salvo en horario nocturno, los colectivos no pueden frenar entre paradas. También es necesario aclarar que existe una capacitación en la que les explican protocolos de actuación a los conductores de colectivos ante este y otro tipo de situaciones.

“Tenemos un protocolo. Hacemos un curso y en el curso te dicen que tenés que hacer psicología con los pasajeros” explicó uno de los delegados, que explicitó que según les enseñan se debe llamar al 911 para pedir presencia policial. “Ningún pasajero se mete”, añadió, comentando que en el conflicto no puede involucrarse nadie más.

Desde la línea contaron que el bastón lo tienen todos los choferes de colectivo por una cuestión de seguridad, aunque aclararon que esta vez estuvo mal utilizado. “Se equivocó”, admitieron