Viernes clave: El fiscal recibirá el informe del contenido de los teléfonos, realizado por Gendarmería

Mientras la única imputada por el homicidio del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, Silvina Nieva amplió su declaración e insistió con su inocencia, aportando a la causa a tres testigos, quienes aseguraron ayer ante el fiscal Hugo Costilla, que Silvina no salió de su casa el día del asesinato. Al expediente se le podría hoy agregar una pericia fundamental. Si bien, para que esta cobre fuerza -ya sea para confirmar la hipótesis de la fiscalía o no- debe corroborarse contra otras pruebas periciales aún pendientes en la causa.

Se trata del informe sobre el contenido de los teléfonos celulares que le fueron secuestrados tanto a la víctima, como a la imputada, a los hijos del ministro y a otras personas allegadas a este, sobre quienes los investigadores manejan sus líneas de investigación.

Consultado por LA UNIÓN, el abogado Gabriel Díaz, quien defiende a la imputada Nieva, explicó que luego de que los teléfonos celulares fueran enviados a finales del año pasado a Buenos Aires para su “desbloqueo” y regresaran la primera semana de enero, se entregaron por el fiscal al personal de Gendarmería Nacional en esta ciudad, para que elaboren un informe detallado sobre el contenido de estos. “Luego de que este informe sea elevado al fiscal, seguramente nosotros como parte vamos a ser notificados de ello y seguramente también participemos de la ¨visualización¨ propiamente dicha de estos”, explicó el letrado.

Esta información puede resultar fundamental, pero no determinante, para reforzar o no las líneas de investigación que tiene la justicia sobre el móvil de asesinato y la autoría de este. Por otra parte, en las últimas horas declararon ante el fiscal de la causa la hija, la nuera y una vecina de Silvina, a quienes esta nombró en su ampliación de declaración, como las personas que vieron que ella no salió de su casa ni el día previo, ni el día del hecho, ni el día posterior.