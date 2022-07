Violencia de género en Fiambalá: Una mujer fue brutalmente agredida por el padre de sus hijos

Esta tarde fue arrestado un sujeto en Fiambalá, por cometer un hecho de violencia de género contra la madre de sus hijos.

Según manifestó la víctima, esta madrugada, aproximadamente a las 3, mientras dormía tranquilamente en la habitación junto a sus dos hijos menores de edad y su nieta, E. A. B. -quien no será identificado para reservar la identidad de la víctima y de los menores-, llegó al domicilio en estado de ebriedad, entró al cuarto y quiso acostarse en la cama junto a ellos.

Frente a esta situación la mujer se lo impidió, por lo que el sujeto comenzó a agredirla verbalmente enfrente de los chicos, afirmando que era una "puta", que ahora tiene "otro macho" y aseverando frases como "no me valoraste" y "no te importan mis hijos".

A continuación, se lanzó violentamente sobre ella, dándole puñetazos en la cabeza. La víctima, asustada por la situación, pidió ayuda a su hija, quien se encontraba en la habitación de al lado. Inmediatamente, la joven llamó a la policía que, al llegar, constató la situación y tomó la denuncia de la mujer. Finalmente a las 19:30, tras escuchar su relato, los uniformados arrestaron inmediatamente al sujeto en averiguación del hecho.