Violó una medida de acercamiento y terminó detenido

Un hombre de 43 años fue aprehendido en la ciudad Capital, sospechado de quebrantar una medida judicial de prohibición de acercamiento y de sustraer un teléfono celular del domicilio de su expareja, una mujer de 35 años. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera, quienes acudieron al lugar tras recibir un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información policial, los efectivos se hicieron presentes en la intersección de las avenidas Colón y Güemes, donde concretaron la aprehensión del sujeto, luego de que fuera sindicado por la mujer como el presunto autor de los hechos denunciados.

La intervención policial se produjo a partir de una situación que involucraría, por un lado, el presunto incumplimiento de una disposición judicial vigente y, por otro, la sustracción de un teléfono celular desde una vivienda ubicada en esa zona de la Capital. Según el relato consignado en la información oficial, la expareja del hombre lo señaló como la persona que habría quebrantado la prohibición judicial de acercamiento para luego ingresar a su domicilio y llevarse un dispositivo móvil. A partir de esa señalización, los uniformados intervinieron y procedieron a la aprehensión.

La denuncia de la mujer

Uno de los aspectos centrales del procedimiento es la presunta vulneración de una medida judicial de prohibición de acercamiento. De acuerdo con la información suministrada, la mujer de 35 años indicó que su expareja habría desobedecido esa disposición antes de ingresar a su vivienda. La situación quedó bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes, que deberán tomar conocimiento de las circunstancias del hecho y avanzar conforme a los procedimientos establecidos.

La información policial identifica al hombre aprehendido como sospechoso de quebrantar la medida, por lo que la situación se encuentra planteada en términos de una presunta conducta que deberá ser evaluada en el ámbito judicial. Del mismo modo, la sustracción del teléfono celular fue atribuida al sujeto por la mujer, sin que la información difundida establezca una resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad.

Recuperaron un celular

Durante la intervención, los efectivos lograron recuperar el teléfono celular que habría sido sustraído. Se trata de un Samsung A26, cuya sustracción fue denunciada por la mujer.

El dispositivo fue puesto bajo resguardo policial y quedó en calidad de secuestro, de acuerdo con lo informado oficialmente. La recuperación del equipo constituye uno de los resultados concretos del procedimiento realizado en la zona de las avenidas Colón y Güemes.

Los datos del operativo consignan que el teléfono fue recuperado en el marco de la intervención que culminó con la aprehensión del hombre de 43 años. No se brindaron otros detalles sobre las circunstancias específicas en las que los efectivos localizaron el dispositivo.

Intervención de la Seccional Quinta y de la Fiscalía

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de sus pares de la Seccional Quinta, dependencia que corresponde por jurisdicción. De esta manera, la actuación policial quedó encuadrada en el ámbito de la comisaría competente para continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

Asimismo, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que deberá intervenir en función de los hechos informados y de las actuaciones que se incorporen al expediente.

Como parte de las actuaciones, los efectivos invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia en el Precinto Judicial N.º 5. Este paso fue indicado por la Policía para que la situación pueda ser formalizada ante la autoridad correspondiente.