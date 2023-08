Zoofilia: se ordenaron pericias en el sujeto imputado

La investigación por el hecho de zoofilia ocurrido a finales del mes de julio pasado en la zona norte de la Capital y que tuvo como protagonista a “Tilín”, un perro que tras el hecho fue dado en adopción, continúa avanzando.

En las últimas horas, La Unión pudo conocer que desde la fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo de la Dra. Gabriela De Marco, secretaria del Dr. Aldeco, se ordenaron diversas medidas judiciales, entre ella un seguimiento por parte del área de Salud Mental del Hospital San juan Bautista al acusado. cabe recordar que esta persona fue imputado e indagado por la fiscal por el delito de “exhibiciones obscenas”. Además, de otras pericias psicológicas y psiquiátricas con las que se busca saber el estado mental del acusado.

Cabe aclarar que Tilín, el perrito atacado no sufrió lesiones graves a consecuencia del aberrante hecho por lo que tras la detención del joven ahora imputado –quien sufre de esquizofrenia- la Justicia le acusó del delito de exhibiciones obscenas, ante el vacío legal en hechos de esta naturaleza. Es decir, que al no estar tipificada la “Zoofilia” como un delito la justicia no puede aplicar ninguna sanción penal al autor de hecho.

En el caso de Tilín, la fiscal Gabriela De Marco, imputó e indago al autor del hecho por el delito de exhibiciones obscenas “sacándolo” de las calles de la ciudad.