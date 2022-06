A 40 años de la guerra de Malvinas, el secretario de Defensa de Gran Bretaña aseguró que volverían a luchar

A 40 años de la guerra de Malvinas, y mientras continúa el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que mantiene en alerta al mundo, un funcionario británico insinuó que incluso en la actualidad, su país volvería a luchar por las islas.

La polémica declaración la realizó el secretario de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace, durante una reunión en la Cámara de los Lores que se llevó adelante este lunes.

Fue durante su intervención que se refirió a los "valores" de su nación, los cuales remarcó que "se defenderán" y hasta "se peleará por ellos" como lo hicieron hace cuatro décadas atrás en el guerra en las Islas Malvinas.

"Si Gran Bretaña representa algo, no importa si está a 8000 millas de distancia en el Atlántico Sur o si está en Ucrania, es que Gran Bretaña defenderá sus valores y, si es necesario, luchará por ellos", dijo con firmeza el funcionario que responde a Boris Johnson.

At today's #DefenceOrals the Defence Secretary @BWallaceMP reminded the House that Britain will stand up for its values, and if necessary, fight for them today just as we did 40 years ago in the Falklands. pic.twitter.com/lQLTBXB8ik

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 13, 2022