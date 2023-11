A días de asumir, el mandatario electo recibe amenazas: "Cuiden a Milei, el león no puede salir de esta"

En este contexto de transición del nuevo gobierno que propone Javier Milei, se han viralizado una serie de mensajes en los cuales amenazan la vida del libertario, las cuales pueden ser denunciadas como un probable intento de magnicidio.

En una captura que recibió este medio, se puede leer una de las amenazas que se están viralizando en las redes sociales:

“Milei no se va a salvar” comienza la amenaza “Voy a caer al Hotel Libertador y voy a tirotear todo” y el mensaje continúa en lo que podemos considerar que el mensaje viene de alguien que pertenece al Narcotráfico: “Cuiden a Milei, el león no puede salir de esta, me tomaron por pelotudo y conmigo no se jode, ahora van a ver cómo tiroteamos el Hotel Libertador y todo porque me jodieron, con los narcos no se juega.” finaliza la amenaza.

Se espera que en las próximas horas el equipo del presidente electo de los argentinos tome medidas respecto a estos mensajes.