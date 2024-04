El presidente Javier Milei siguió el tratamiento de la Ley de Bases desde Olivos

El presidente Javier Milei siguió este lunes desde la Quinta de Olivos la primera jornada el tratamiento de la nueva Ley de Bases, que el oficialismo se apresta a aprobar este miércoles, probablemente por la madrugada, en la Cámara de Diputados.

El oficialismo espera contar con entre 130 y 140 votos favorables para lograr la media sanción de la iniciativa. Luego, el proyecto pasará al Senado donde los números de La Libertad Avanza y aliados serán más justos.

Lo más destacado del debate

El oficialismo buscó acelerar el debate y Francos fue al Congreso para asegurar la aprobación

El ministro del Interior llegó a la Cámara baja después de mantener encuentros con intendentes. Se espera que la sesión dure al menos 30 horas.

La presencia de Francos tiene como fin asegurar los votos para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal. Así lo reportaron los periodistas Marcelo Bonelli y Manuel Jove al aire de TN.

La chicana del PRO a Lousteau por votar el aumento de sueldos en el Senado: "Vamos a votar con la mano en alto, no acá abajito"

"Vamos a votar con la mano en alto, no acá abajito", señaló una legisladora del PRO, en lo que fue una chicana hacia el senador de la UCR Martín Lousteau.

La autora de la frase fue la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Silvana Giudici, quien hizo referencia a la votación en el Senado en la que votaron a favor de aumentarse los salarios de manera exponencial.

"Estamos convencidos de que así es como se cambia un país. Con trabajo. esfuerzo y dedicación. Basta de corrupción, de ñoquis, y de bolsos que se revolean por las paredes", finalizó.

Margarita Stolbizer: "Pudimos salir del mamotreto de enero con cuestiones que eran absurdas e ilegítimas"

La diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, destacó cómo se trabajó la Ley Bases desde diciembre hasta el proyecto que se trata este lunes.

"El Ejecutivo cambió su estrategia y pasó de la confrontación a un trabajo que se hizo conversando, escuchando, modificando. Pudimos salir de ese mamotreto en enero con cuestiones que eran tan absurdas, inaceptables como ilegítimas y dañinas".

"La emergencia que se hizo costumbre en nuestro país. Llama la atención que días atrás el Presidente dijo que todo está tan bien gracias a él mismo y prácticamente que no deberíamos decir que tenemos una emergencia. Cuenta que tiene un superávit, ficticio para nosotros, pero dice que la emergencia ya no existe", señaló.

"Nosotros compartimos el objetivo del equilibrio fiscal, pero no compartimos que se pueda buscar a sobre las espaldas de los sectores más pobres y lejos del fin de los privilegios", agregó.

Tensión en el inicio del debate de la Ley Bases en Diputados: "Arrancamos mal"

En el inicio del debate de la Ley Bases el kirchnerismo a través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó: "Arrancamos mal", tras el pedido del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para que las votaciones fueran por capítulos en la discusión en particular, como inicialmente fue aprobada. Menem explicó que hubo acuerdos al respecto en Labor parlamentaria.

Martínez planteó en un clima de tensión y gritos en el recinto: "Arrancamos mal, una vez más. Se puede tranquilamente contar lo que se conversó en Labor parlamentaria, la oposición que nosotros fijamos como bloque junto con otros. Nosotros creemos que el tema que es motivo de esta convocatoria, en primer lugar, merecen un tratamiento diferencial. Sobre las votaciones: entiendo que ustedes no quieren que les pase lo que pasó en febrero último, no fue nuestro bloque el que pidió votar inciso por inciso, es más, dije que no estaba de acuerdo. Hoy está faltando sentido común".