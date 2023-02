Abrazaron el Congreso para apoyar la ley de moratoria a jubilados

El miércoles se realizó un “abrazo al Congreso” para visibilizar la importancia de que se apruebe la ley que establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.

Del acto, encabezado por Gisela Marziotta y Paula Penacca, participaron también Silvana Ginocchio, Vanesa Siley, Mónica Macha, Florencia Lampreabe, Juan Marino, Natalia Zaracho, Claudia Ormachea y el senador nacional Mariano Recalde, todos del Frente de Todos.

“Le decimos a la oposición que la pelea tienen que darla desde adentro, vengan a trabajar, den quórum y representen a la gente que los votó”, señaló la diputada Penacca, quien habló de “la capacidad de organización de los movimientos de jubilados”. La legisladora indicó que “la ley apunta a una Argentina más igualitaria, ya que la no sanción del proyecto implica un perjuicio para 9 de cada 10 mujeres y de 7 de cada 10 hombres en edad de jubilarse”.

Con respecto a la negativa de Juntos por el Cambio a dar quórum, Marziotta señaló: “Que no digan que lo hacen por el tema del tratamiento del juicio a la Corte; porque en diciembre tampoco se sentaron; por eso digo que no vengan a mentir y a extorsionar. Pueden venir al recinto y votar en contra o abstenerse”. Y agregó que “Los que dicen ser la voz de la República y las instituciones no vienen a sesionar; y a poco de cumplirse cuarenta años de democracia ininterrumpida no nos podemos permitir que el Congreso no funcione; porque hay que recordar que en los golpes militares lo primero que se cerraba siempre era el Congreso”.

Ginocchio había declarado en el mismo sentido: “para honrar los 40 años que cumple la democracia en Argentina, lo mejor es mostrar que las instituciones funcionan. No hay justificación para condicionar el funcionamiento del Congreso”, dijo al participar de las comisiones. Señaló además que “miles de catamarqueños y catamarqueñas, la mayoría mujeres, se quedarían sin su derecho a jubilarse si no se aprueba esta ley”.

Hace una semana, los diputados catamarqueños del FdT Anahí Costa, Dante López Rodríguez y Ginocchio se reunieron con el titular de Anses Catamarca, Enzo Carrizo, para hablar sobre la ley.

Ginocchio explicó que la moratoria es un plan de pago de deuda previsional y tiene como destinatarios a 1.- quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aportes y 2.- quienes aún no alcanzaron la edad jubilatoria y se encuentran a 10 años o menos de cumplirla y no cuentan con los años de aportes necesarios. En ambos casos pueden regularizar la deuda con cuotas mensuales y pueden saldarla hasta 2008

El FdT convocó a una sesión especial para el martes 28 a las 10.30, para debatir el proyecto en cuestión.

El segundo proyecto a debatir ese día es el que crea a nivel nacional un Programa para digitalizar las historias clínicas de todo el país, recibió dictamen en octubre pasado en la comisión de Acción Social y Salud Pública con el respaldo de oficialistas y opositores. La norma busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

“Espero que el próximo 28 de febrero la oposición tenga un comportamiento responsable democrático y podamos convertir en ley a un proyecto tan importante que va a beneficiar a más de 800mil personas donde un alto porcentaje son mujeres”, concluyó Ginocchio.