Actividades en Diputados por el mes de la Mujer

En el Salón Calchaquí, el Observatorio de Derechos Humanos, Género y Diversidad de Diputados llevó adelante el conversatorio “Somos Muchas”, un espacio abierto realizado como parte de las actividades del Mes de la Mujer para escuchar a algunas de las mujeres catamarqueñas destacadas en diferentes ámbitos. En esta ocasión compartieron sus experiencias, qué las inspiró y cuáles fueron las barreras que debieron superar la presidenta de Fútbol Femenino de la Federación Catamarqueña y legisladora, Stella Nieva, la Bióloga y referente en la Ciencia, Noelia Cisneros y la empresaria en la construcción, Ivanna Valles. En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Guerrero, las legisladoras Analía Brizuela, Verónica Mercado, el diputado Pablo Castro, la directora del Observatorio y el equipo de Capacitación en Ley Micaela.





En la apertura la Presidenta de Diputados destacó que las mujeres pueden superar barreras "con amor, con pasión y con convicciones y es el caso de estas tres jóvenes que hoy integran este panel". Allí tomó la palabra Cisneros quien comentó su experiencia de vida y cuya trayectoria profesional inició hace 10 años como docente: “Como bióloga hace tres años comencé a trabajar en campo por mi pasión y amor al descubrimiento, el descubrimiento por la ciencia en este caso”. Consideró que se debería impulsar como política pública la capacitación de Ley Micaela pero teniendo en cuenta a escuelas de gestión pública y privada. “Debería ser extensivo a todas las áreas” dijo la profesional. En tanto, planteó que se debe profundizar el trabajo entre distintos organismos e instituciones para fomentar el crecimiento de las científicas: “No solo la Universidad Nacional de Catamarca debería colaborar sino que también los Ministerios nos pueden dar la oportunidad de crecer”.





Luego Ivanna rescató que comúnmente se piensa a la construcción como exclusiva “de hombres, pero descubrimos nosotras las mujeres que podemos realizarlas”. Además, contó el motivo por el que decidió fundar la empresa en la que trabaja. “Surgió a través de una necesidad que teníamos con un grupo de amigas cuando buscábamos obreros responsables para llevar adelante un trabajo de albañilería” recordó. Comentó que tuvo respaldo de la actual gestión en el Ejecutivo a la hora de poner en marcha el emprendimiento y destacó que la empresa “fue la primera constructora de mujeres en trabajar a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), además de que hacemos obras para el sector privado”.





Stella, por su parte, relató cuál fué y es su experiencia como mujer dentro de la Liga Catamarqueña de Fútbol, puntualmente en el Fútbol Femenino. “Desde el lugar que me tocó en el fútbol femenino pude observar los avances que sumamos como mujeres en el último tiempo” dijo. Recordó que practica el deporte hace unos siete años, algo que la llevó a preguntarse “por qué no empecé antes”. “Antes no se promovía el fútbol femenino, en mi adolescencia desconocía si a mis amigas les gustaba jugar y podemos ver nenas de cinco o seis años que tienen la posibilidad y las ganas de practicar fútbol” repasó.