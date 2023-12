Adrián Brizuela: "El discurso de Milei marca un cambio rotundo en temas que eran intocables"

El día de ayer se realizó el acto de asunción presidencial al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. Uno de los momentos más esperados tras este acto era su discurso ya como presidente de la Nación, y una vez que lo dio, generó certezas y dudas con respecto al futuro del país.

En este contexto, Diario La Unión se acercó para dialogar con el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Adrián Brizuela, quien comentó su punto de vista respecto al primer discurso del presidente.

Para Brizuela el discurso fue “histórico, fue un discurso duro, muy alejado de los discursos demagógicos que suelen ser muy comunes en los discursos de los presidentes.”

El discurso estuvo divido en dos partes: “En la primera decide plantear la herencia recibida, quizás de una manera muy técnica, donde termina expresando que no queda otra alternativa que el ajuste. La palabra más temida por los políticos.” El considera que este movimiento, el ajuste, es la única opción, son medidas drásticas que deben implementarse, porque el otro camino es la hiperinflación.

“La segunda parte del discurso” continúa Brizuela “marca el contexto ideológico que va a regir en su gestión, con citas a Sarmiento, Maduro y Chávez. Habló de la protesta social, 'quien corta no cobra'. Fue un discurso que marca un cambio copernicano, rotundo, en temas que por lo menos en los últimos veinte años eran intocables, inclusive durante la gestión de Macri. Y creo que eso también es un cambio, y dijo (el presidente) 'yo voy a tomar la decisión de ser transparente, auténtico con la gente y hablarles sobre que los primeros meses de gestión van a ser muy duros, porque la medicina que vamos a tener que tomar va a ser amarga, pero es la única que nos puede recuperar, y recuperar al país de la decadencia en la que nos encontramos."

La Oposición, no perdió el tiempo en opinar que el discurso más bien fue un diagnóstico y que faltaron propuestas, en este sentido, el presidente del bloque de LLA en Diputados, opina que el presidente “trató de justificar las medidas que va a tomar y que se van a anunciar con detalle hoy y mañana, en el paquete de leyes que el presidente llama 'Ley Ómnibus' y esto va a llevar mucho tiempo, para hablar de propuestas, o por lo menos desarrollarlas, el presidente trató de decir 'este es el marco conceptual e ideológico de mi Gobierno, esta es la concepción que tengo sobre Estado, y la función del Estado es cuidar los derechos de los ciudadanos y no meterse en la vida de ciudadanos y las libertades individuales."

Respecto a los ajustes, la palabra más temida por los políticos, será justamente para la clase política, Brizuela habla sobre los recortes que podrían haber en nuestra provincia: “El tema del presupuesto ya tiene un recorte que derivó en el conflicto de poderes en Catamarca. Me hubiese gustado que se viera reflejado en el Ejecutivo, en una reducción de ministerios tratando de emular lo que hizo Milei, donde de 19 ministerios dejó 9. Acá no se vio eso, aunque no hay mucha sorpresa, como es el caso del Gabinete de Raúl Jalil hay pocas caras nuevas, y se mantiene la estructura enorme del Ejecutivo.”

Por último, Brizuela considera que el mensaje de reducción de gastos, tal como hizo Milei, debería reflejarse en los tres Poderes de Catamarca.