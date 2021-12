Alberto Fernández y 23 gobernadores firmaron el nuevo consenso fiscal

“Hoy estamos dando un paso más en favor de lo que venimos buscando que es garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina preservando la autonomía de las provincias y profundizando el sistema federal”, comenzó su breve discurso el presidente Alberto Fernández ante los gobernadores que previamente había firmado el nuevo Consenso Fiscal.

“Hemos logrado la firma de un nuevo consenso fiscal que le devuelve autonomía y equilibra la situación impositiva de las provincias. Por tercera vez, firman las 23 provincias argentinas, con una única ausencia que es, nuevamente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, dijo el ministro del Interior, Wado de Pedro al tiempo que cuestionó el pacto anterior. El funcionario afirmo que dicho acuerdo celebrado durante el gobierno de Macri “condicionó a las provincias con ajuste fiscal y las empujó a endeudarse en dólares”.

También el primer mandatario se refirió a la ausencia del distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta al señalar “lamento que no esté consensuando este acuerdo que es muy importante? porque nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el FMI que nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos”, indicó.

Agradeció el apoyo ya que “nos ayuda mucho francamente a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo con la participación de todos buscando consensos”, en lo que sonó mas un mensaje dirigido al Fondo Monetario Internacional.

De hecho, analistas internacionales daban cuenta de que las negociaciones con el organismo estaban “trabadas” y se conoce también que, a la titular del FMI, Kristalina Georgieva le llamó la atención que no se haya logrado un acuerdo con la oposición para la aprobación del Presupuesto 2022.

Probablemente buscando el apoyo político sorprendió la convocatoria que efectuó a los gobernadores el presidente cuando los invitó a volver el 5 de enero a Buenos Aires para asistir a una presentación del ministro de Economía, Martin Guzmán sobre el estado de las negociaciones con el Fondo.

“Le he pedido a Martin que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuales son los planteos de la Argentina, cuales son los problemas que estamos encontrando porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente no es un problema del gobierno, sino de toda la Argentina”, afirmó Fernández. Cuanto mas la transparentemos mejor va a hacer” afirmó.

El Presidente señaló a los mandatarios provinciales que le pidió a Guzmán que “con detalle, con mucho detalle, les explique exactamente en qué punto estamos con la discusión con el FMI y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo”.

El encuentro se llevará a cabo el 5 de enero a las 17 horas y recordó el primer mandatario que “Es un tema (acuerdo con el FMI) que obviamente una vez que lo resolvamos terminara en el Congreso para que el Congreso lo apruebe o no”.

Y, en lo que se considera un cambio de postura oficial al menos con este tema ya que se caracterizó por no conocer los términos generales del acuerdo, Alberto Fernández consignó que “a mí me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, que es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando”.

Esta presentación, sin duda, de alguna manera busca el apoyo político que las autoridades del FMI solicitan para la aprobación de un programa a 10 años. También muestra que el ministro de Economía, tendrá que, con precisión dar a conocer cuáles son las dificultades que enfrenta el acuerdo con el organismo multilateral luego de más de un año de negociaciones. Cabe señalar que desde el gobierno se creía que se podía contar con un nuevo acuerdo antes de terminar el año.

Progresividad

Volviendo al pacto fiscal el Presidente indicó que la intención es buscar la “progresividad del sistema recaudatorio y que paguen los que más tienen y que dejen de pagar los que menos tienen”. Y, rescato, en este sentido, al impuesto a la herencia ya que considero que “tiene que ver con la progresividad que el sistema impositivo reclama”.

Por otra parte, y para dar un marco de estabilidad y seguridad jurídica que reclaman los inversores para el presidente este acuerdo brinda un “horizonte claro sobre cuál es el proyecto fiscal que tenemos en la Argentina auto limitándose cada gobernador a los limistes a los topes que tienen las distintas alícuotas”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, abogó por "cerrar brechas en la Argentina, con una mirada optimista para un futuro mejor", y remarcó que el Consenso Fiscal es "una herramienta" para 2022.

Los funcionarios remarcaron que este acuerdo "no aumenta impuestos, sino que "pone tope a las alícuotas actuales", y "no genera nuevos impuestos".

Acuerdo

El acuerdo prevé que tanto la Nación y las provincias:

Promover el intercambio de información,

Trabajar en un programa integral de simplificación y de coordinación tributaria federal,

Fortalecer el Padrón Federal ? Registro Único Tributario (RUT), a evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los o las contribuyentes en Ingresos Brutos

Consensuar un proyecto de ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (O.Fe.V.I.).

Por un año abstenerse de iniciar procesos judiciales y suspenderán por igual término los ya iniciados, al tiempo que Nación se comprometió a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, acordaron considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota, y se establecieron las alícuotas máximas para un conjunto de actividades.

Impuesto de Sellos, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.

No estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.

Se alcanzaron acuerdos respecto del impuesto a los Automotores, el Inmobiliario y a la transmisión gratuita.

Las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de Endeudamiento Responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, por desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y por las operaciones de reestructuración de deuda.

En cuanto a la responsabilidad fiscal, se retomará la vigencia de los artículos suspendidos de la Ley N° 25.917 y se incorporará que la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB, y que el producido del endeudamiento gubernamental no podrá destinarse a gastos corrientes, salvo excepciones.

El acuerdo fue suscripto por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.