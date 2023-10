Alberto Fernández denunció penalmente a Milei y Marra por la escalada del dólar blue

El presidente, Alberto Fernández, denunció penalmente a Javier Milei y Ramiro Marra por la escalada del dólar blue. La presentación contra los candidatos a presidente y jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza es por intimidación pública y recayó en el juzgado federal de María Servini, en los tribunales de Comodoro Py.

Previo a la disparada del blue el candidato presidencial de La Libertad Avanza confirmó que en caso de ganar las elecciones habrá dolarización, recomendó no renovar los plazos fijos y calificó de “excremento” a los pesos, y luego Marra escribió: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

En las últimas horas referentes del oficialismo como el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andres Larroque salieron a vincular a los libertarios con la tensión cambiaria.

Las acusaciones del oficialismo a Milei

Massa le recriminó a Milei que saliera a “agitar a la gente a que saquen los depósitos de manera irresponsable”, luego de que Milei sugiriera no renovar plazos fijos, declaraciones a Radio Mitre. El ministro de Economía planteó: “Cuando veo a un candidato que por un voto puede prender fuego a una casa, la verdad es que me preocupo, no les importa la gente, lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar algún título en un medio: estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como Nación”.

Rossi dijo que “la irresponsabilidad de las declaraciones de Milei en campaña son solo un botón de muestra de lo que puede llegar a ser como Presidente”, que “por un puñado de votos especula con una de las preocupaciones más grandes de los argentinos haciendo subir el dólar” y que “es una conducta antidemocrática y peligrosa procurar rédito electoral rifando los ingresos del pueblo”.