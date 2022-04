Alberto Fernández le regaló a Gabriel Boric una edición en vinilo de "Artaud" de Spinetta y una carta especial

Días después de recibir un pesado obsequio de Cristina Kirchner, Alberto Fernández también se despachó con un regalo insólito. No fue a la vicepresidenta ni tuvo dobles intenciones: lo recibió el chileno Gabriel Boric, que lo calificó como "hermoso". Alberto F. le obsequió al mandatario trasandino una edición en vinilo de "Artaud", obra cumbre de Luis Alberto Spinetta.

La ofrenda vino con un toque personal: el argentino la acompañó con una carta en la que, de puño y letra, le dedica siete frases de canciones del Flaco.

Boric llegó al país este domingo. Es su primer viaje después de su asunción en la Casa de la Moneda. Antes de comenzar su agenda oficial, se dio una panzada de cultura: recorrió una exquisita librería en Palermo y también desempolvó el tocadiscos para inspirarse con la voz de Spinetta.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, el presidente de Chile se grabó atento a la música que salía de un reproductor portátil. Colocó la púa, acomodó las perillas y disfrutó con "Bajan", uno de los temas incluidos en "Artaud". Se trata del primer álbum solista de Spinetta (fue lanzado en 1973), aunque en la época apareció firmado por su grupo Pescado Rabioso.

Mientras se suceden los punteos y los acordes del Flaco, Boric mira a cámara: "Cacha que este disco me lo regaló Alberto Fernández, presidente de Argentina, el Artaud de Pescado Rabioso, de Spinetta".

Alberto Fernández le regaló a Gabriel Boric una edición en vinilo de "Artaud", obra cumbre de Luis Alberto Spinetta.

Luego reveló el detalle pintoresco. "Tuvo la delicadeza de escribirme a mano las líneas de las canciones que más le hacían sentido a él que creían que me podían servir a mí", explicó Boric.

No fue una edición cualquiera: según las palabras del mandatario chileno, se trata de "un disco original de la época", no una reedición. El sueño de los fans. "Me pareció un regalo hermoso", agradeció.

En la carta que acompañó al obsequio se pueden leer las citas que eligió Alberto F. para su par trasandino, un extraño manual de política en clave spinetteana.

Alberto F. y un manual spinetteano

Las frases fueron extraídas de cuatro temas del disco: "Cantata de puentes amarillos", "Bajan", "Las habladurías del mundo", "Superchería" y "A Starosta, el idiota".

Las frases de Luis Alberto Spinetta que Alberto Fernández le dedicó a Gabriel Boric, tras regalarse "Artaud".

"Las almas repudian todo encierro", se lee en la carta con membrete presidencial. Es la primera alusión "Cantata...". Apenas separadas por puntos suspensivos, sigue con un extracto de "A Starosta...": "Es esta la fiebre del que espera frente al despertar".

Vuelve a "Cantata...". "Aunque me fuercen yo no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor", una declaración de principios y, también, un puente de diálogo intergeneracional entre Fernández (63 años) y Boric (36).

Regresa a "A Starosta, el idiota", que dice: "No creas que ya no hay tinieblas. Tan solo debes comprenderlas". De "Bajan" refiere: "Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo".

"Artaud", con sus bordes irregulares, obra cumbre y clásico de Luis Alberto Spinetta.

Es corta y efectiva la frase seleccionada del tema "Superchería": "Siempre soñar. Nunca creer".

Para el final, "Las habladurías del mundo" ¿y una alusión a la turbulenta interna del oficialismo? "Las habladurías del mundo no pueden atraparnos", entona Spinetta y sentencia Alberto F.

"Toda la suerte para vos y para Chile", le desea el presidente argentino antes de cerrar -como en otras oportunidades- con un "Sinceramente", que desde la publicación del libro de Cristina Kirchner se convirtió en marca personal de la vice.