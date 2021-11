Alberto Fernández realizó un balance de su gira por Europa: "Argentina ha vuelto a recuperar el respeto

A una semana de las elecciones legislativas y tras su gira por Europa, que comenzó en Roma y continuó en la Cumbre por el Cambio Climático en Glasgow, Alberto Fernández consideró que “Argentina ha vuelto a recuperar el respeto”. Y en esa misma dirección, aseguró: "Fuimos recibidos por los líderes del mundo, no los atrapamos en los pasillos como alguno dijo”.

“Argentina es visualizada en el mundo como un país donde hay un orden democrático y una estabilidad institucional asegurada. Segundo, creo que la Argentina ha vuelto a recuperar el respeto, que lo había perdido. Y lo había perdido fundamentalmente a partir de que (Mauricio) Macri había dejado de cumplir sus deudas con los acreedores privados y fue corriendo a pedirle un dineral al FMI y eso en la inteligencia europea fue visto como una locura. A los argentinos hay que contarles que Europa no estaba de acuerdo con ese crédito que le dieron a Macri. Creo que ven en Argentina un gobierno con una mirada progresista y moderna, en temas como la igualdad de género y la ecología”, dijo el Presidente de la Nación, en una entrevista cedida a la agencia Télam.

Consultado por su balance general en relación a la gira europea, Alberto Fernández afirmó: “En cuanto al resultado de la gira yo he vuelto satisfecho. No quiero ser exitista, pero creo que sirvió mucho y salió muy bien tal como lo habíamos planeado. Fuimos recibidos por los líderes del mundo, no los atrapamos en los pasillos como alguno dijo. Hemos tenido muchas bilaterales y he tenido un encuentro casual con el presidente Biden, que fue muy generoso en la charla y muy entusiasta”.

En la recta final rumbo a las elecciones legislativas y tras la derrota en las PASO, el Presidente dijo: “Después del resultado electoral, lo que más me preocupó fue escuchar a la gente. Dejé de leer los diarios y escuchar las radios, y me ocupé de escuchar a la gente”. En ese sentido, remarcó: “La verdad, es que me costó mucho entender el resultado electoral. Porque puedo entender el malestar de la gente, lo que me cuesta comprender es por qué algunos sectores entienden que la causa de ese malestar ha sido el gobierno”.

Y siguió: “También siento, porque lo vi en las reuniones que tuve, que muchas madres la pasaron muy mal y la verdad es que ahí siento un poco de culpa. Casi que tengo ganas de disculparme con ellas, y decirles: ?'Cómo no me di cuenta, ustedes fueron fenomenales en lo que hicieron y no me di cuenta'”