Alberto Fernández reúne a los gobernadores por el Consenso Fiscal

El presidente Alberto Fernández tendrá el álbum casi completo: 23 de las 24 provincias estarán representadas mañana cuando la Casa Rosada relance el Consenso Fiscal, lo que les permitirá a los gobernadores volver a sortear la reducción de impuestos a la que se habían comprometido en 2017. El único ausente será el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, en medio de la pulseada con la Nación por la coparticipación, entre otros temas, ya avisó que no asistirá.

A cambio de permitirles que no bajen impuestos, la Casa Rosada les exigirá a los gobernadores que durante el próximo año no avancen en demandas contra el Estado Nacional -según describieron fuentes oficiales, se trata de una "tregua" - y que restrinjan el endeudamiento en dólares o al menos no aumenten el "stock de deuda" en moneda estadounidense.

El faltazo de Rodríguez Larreta se da días después de denunciar un "avance" contra la Ciudad de la Casa Rosada, que busca, según dijo, ponerlo "de rodillas" con el recorte de recursos para la policía porteña.

"La estrategia de Rodríguez Larreta es victimizarse. No hay una decisión de enfrentarlo. Estamos yendo contra los excesos que le entregó Macri. Buscamos corregir el error y estamos haciendo lo que dijimos desde la campaña", dijo a LA NACION el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, durante una conversación con periodistas acreditados de la Casa de Gobierno.

Al no firmar en nuevo Consenso Fiscal, la Ciudad deberá cumplir con el pacto que se firmó en 2017, lo que obligaría al gobierno porteño a bajar el impuesto de Ingresos Brutos y Sellos. Es decir, menos fondos. En caso de no hacerlo, la Nación podría sancionar a la Capital.

Para evitar una sanción, Rodríguez Larreta debería enviar un proyecto de ley a la Legislatura porteña para salir del Consenso Fiscal de 2017. Además, el gobierno nacional también podría bloquear cualquier intento de la Ciudad para tomar deuda en el exterior.

Pese a eso, desde el gobierno nacional aseguraron que no accionarán contra la Ciudad. "Necesitamos que crezca", explicaron fuentes oficiales.

En un clima de fuerte tensión, desde el gobierno porteño acusaron a Fernández y De Pedro de buscar desfinanciarlos con un objetivo político. En esa línea enumeran las acciones que tomó el Presidente en su primer año de gestión: la poda en la coparticipación, el recorte de fondos para la Policía de la Ciudad que aprobó el Congreso y la denuncia penal contra Rodríguez Larreta y Diego Santilli que realizó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por el accionar de la policía porteña durante el velatorio de Diego Maradona, entre otros.

"El otro día escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta decir que les sacamos dinero para construir hospitales y plazas, pero es mentira; era plata para la seguridad. Lo teníamos que hacer porque pasamos la Policía Federal con una ley específica. Qué lástima que Horacio no se dé cuenta que durante cuatro años la Ciudad cobró lo que no debía en desmedro de quienes lo necesitaban", dijo el jefe del Estado en una entrevista radial

Más allá de las diferencias políticas, en la Casa de Gobierno marcan una diferencia entre el jefe de gobierno porteño y Macri. "Tenemos buen diálogo, no es lo mismo que Macri. Es una persona con criterio político", resaltaron fuentes del Ministerio del Interior. De hecho, De Pedro habló con Rodríguez Larreta el lunes, para intentar acercar posiciones. No fue posible.

Sin Rodríguez Larreta, el Presidente tendrá una fotografía importante. En la Casa Rosada destacan la presencia de los tres mandatarios radicales: Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suarez (Mendoza), aunque este último todavía no tenía avión confirmado para llegar al acto.

Según confirmaron fuentes oficiales estarán presentes todos los mandatarios menos Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Juan Schiaretti (Córdoba) -por recomendación médica-. Ambos estarán representados por sus vicegobernadores. Estaba en duda el puntano Alberto Rodríguez Saá, por la misma razón.

Desde hace dos meses, De Pedro y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, negociaron con los gobernadores el nuevo acuerdo que se firmará mañana en el Museo del Bicentenario y que encabezará el Presidente. Además de suspender la baja de impuestos provinciales, la "tregua" en materia de demandas judiciales y el acuerdo para no incrementar las deudas en dólares, el Consenso Fiscal 2020 incluirá un trabajo "conjunto de la AFIP y las administraciones tributarias provinciales en pos de aunar los esfuerzos que posibiliten mejorar y avanzar en la armonización de sus acciones, reduciendo y simplificando trámites y presentaciones de los contribuyentes".

Y también se buscará "homogeneizar el tratamiento impositivo que las distintas jurisdicciones provinciales o municipales otorgan en el impuesto Automotor". (Fuente La Nación)