Alberto, en la presentación del proyecto de Ley de Hidrocarburos: "La misión es que Argentina exporte gas"

El presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para promover inversiones hidrocarburíferas y dijo que la propuesta "tiene un rasgo distintivo" ya que "fueron escuchados todos los sectores y aportaron para que sea más fructífero y conveniente".



"El proyecto va en un sentido muy claro, tratar de mejorar la capacidad productiva que la Argentina necesita en hidrocarburos y gas y tiene un rasgo distintivo, ya que todos fueron escuchados y aportaron para que esta ley sea más conveniente, fructífera para el futuro", dijo el mandatario al presentar la iniciativa en el Museo del Bicentenario.



El proyecto de Ley de "Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas", que se diseñó con todos los sectores estatales y privados, tiene como objetivo incrementar la producción e industrialización, aumentar el ingreso de divisas, promover el desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento.



Fernández estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el secretario de Energía, Darío Martínez, así como por la mayoría de los mandatarios de las provincias productoras de hidrocarburos.



Estaban presentes en el acto los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires, Mariano Arcioni, de Chubut; Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gustavo Sáenz, de Salta; Gildo Insfrán, de Formosa, y -en forma virtual- Gerardo Morales, de Jujuy.



En ese marco, el Presidente llamó a "poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera" en todo el país, "ahora que el horizonte empieza a despejarse por la pandemia".



"Con esta vocación estamos presentado esta ley, con todos los actores: los que gobiernan, los gobernadores, como Gerardo Morales que veo en pantalla, todos unidos en un trabajo común más allá de las diferencias políticas; los empresarios, los que trabajan en el sector y el Estado", remarcó el Presidente y agregó: "es la mejor forma de ir consolidando firmeza en los proyectos que encaramos".



Durante su discurso, Fernández también confirmó que esta tarde el Gobierno presentará el proyecto de Presupuesto 2022, que será posible "gracias a que no tenemos que cumplir compromisos externos".



"La realidad nos exige seguir adelante con el FMI. Si ese acuerdo no existiera, las condiciones serían otras; sería distinto en las posibilidades que tiene el Estado en promover el desarrollo que queremos promover y se vería afectada la obra pública, la educación, la salud, el crédito para la empresa", dijo.



Previamente, el ministro Guzmán enfatizó que el proyecto contiene la decisión de "construir una Argentina con más oportunidades, con más producción y con mayores previsibilidades para todos los sectores".



"Es una agenda integral en la cual el poder ejecutivo y el poder legislativo han trabajado de la mano para producir aquello que genera divisas y que el crecimiento del mercado interno vaya acompañado por una mayor generación de divisas que nos permita no chocarnos contra situaciones que nos desestabilizan en el frente cambiario", remarcó.



A su vez, Martínez ponderó el Plan Gas Ar. lanzado por el Gobierno, para incentivar la inversión y la producción de gas como herramienta para detener el actual sendero de declinación creciente de la producción.



El secretario de Energía destacó que en materia de petróleo los "resultados fueron muy positivos, los números estuvieron por encima del 2016-2019".



Acerca del proyecto de ley presentado hoy, explicó que determina "reglas claras para generar confianza y previsibilidad" y, en esa dirección, establece "un horizonte de 20 años de estabilidad fiscal tributaria y también de beneficios en ese horizonte".