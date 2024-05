Esteban Bullrich: No sólo apoyo el Pacto de Mayo, sino que voy a ir a Córdoba

El ex senador nacional del PRO y ex ministro de Educación Esteban Bullrich publicó un video en su cuenta personal de la red social X, donde muestra su apoyo al Pacto de Mayo planteado por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, criticó que ese acuerdo no contenga “ningún punto sobre la educación” pero que con “ex funcionarios académicos y expertos” lanzaron “una campaña para que se incluya este tema”.

“Hace un año propuse, junto a un grupo de conciudadanos, un gran Acuerdo Nacional. Una propuesta que contenía 12 puntos y que había surgido de una consulta a casi 100 dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas. Hace dos meses el presidente Milei lanzó el Acuerdo de Mayo una propuesta de 10 puntos que incluyen alguno de los puntos contenidos en nuestra iniciativa”, aseveró Bullrich. ">

Asimismo, remarcó que “esta oportunidad que se presenta con la propuesta” de Javier Milei es enorme y que “no podemos desaprovecharla”.

“Por supuesto que insistiremos con la inclusión sobre el punto de la educación, pero apoyo la propuesta del Presidente, creo que va en el sentido correcto y apunta a solucionar en conjunto los problemas que nos aquejan”, planteó.

Para finalizar, señaló que “sería necio” no apoyarlo porque no incluya “los puntos que él quisiera” o por las “diferencias personales y políticas” que tenga con la gestión actual o con el jefe de Estado. “Es por todo esto que no solo apoyo la propuesta, sino que voy a ir a Córdoba, como un ciudadano más, que quiere apoyar a su gobierno. Como un hombre que ama a su país, que conoce los desafíos políticos y humanos. Los veo allá, somos miles”, concluyó.