AMAM repudió la utilización política de los dichos de Ávila: "Lleva a que la sociedad descrea de las luchas feministas"

Este miércoles la comisión directiva de la Asociación de Mujeres en Ayuda Mutua por la no violencia (AMAN) emitió un comunicado en repudio a la utilización política de los dichos machistas que realizó Hugo Ávila del Frente Amplio Catamarqueño contra la diputada Verónica Mercado, a quien acusó de ser ayudada por Armando Mercado para ocupar su cargo.

“Repudiamos enérgicamente el uso que hacen los integrantes de la Cámara de Diputados de la Violencia por motivos de Género. Utilizan la causa de modo selectivo, discriminatorio y desde su plena conveniencia según la ocasión. El accionar irresponsable de los integrantes de la Cámara Baja lleva a que la sociedad toda descrea de las luchas feministas, subestimando el alcance y la fortaleza de un movimiento que no para de crecer”, comenzaron afirmando.

Por otra parte, destacaron que, paradójicamente, el diputado Hugo Ávila fue el único que presentó un proyecto para ayudar a quienes sufren violencia: “Cabe aquí aclarar que no vamos a hacer una defensa de Avila, pero si vamos a resaltar que se trata del único Diputado que presentó un proyecto concreto y específico para ayudar a víctimas de violencias”.

Además, aseveraron que, dentro de quienes repudian los dichos del diputado, hay quienes solo lo hacen por conveniencia política, ya que en similares situaciones, cuando no es de su conveniencia, no alzan la voz: “Asimismo, exigimos a los Diputados que hoy pululan su ofensa por los medios, que traten a todas las mujeres por igual, y que si van a presumir su compromiso con las causas feministas no sean selectivos porque, basándonos en hechos concretos, a algunos acusados de violencia los escrachan, mientras que a otros los premian con cargos jerárquicos/Directivos y lugares expectantes en las listas electorales”.

Por último, pidieron que no se utilice lo ocurrido para fines interesados, ya que la situación de la violencia contra la mujer es real y preocupante por el gran número de víctimas que alcanza: “Señores Diputados, desde el poder que nos confiere el aval que nos da el propio Estado, hoy les exigimos que dejen de manipular a la sociedad con el uso interesado y tendencioso de una causa que tanto daño hace, y que ha dejado a cientos de familias sin madre/hija/abuela y a tantos niños huérfanos. La situación es grave, más grave es que ustedes se burlen de eso. Tomen las cosas en serio, porque hasta ahora sólo dejan en evidencia que se están mofando del esfuerzo comprometido de tanta gente durante tantos años para erradicar las violencias en la provincia”.