Aybar cruzó a la UCR y aseguró que no es "el lobo feroz que dicen"

El jefe comunal de Puerta Corral Quemado, Enrique Aybar, comunicó a la Subsecretaría de Asuntos Municipales que hará uso de licencia por 90 días, a partir de hoy. De esta manera, el municipio belicho quedará a cargo del intendente suplente, Carlos Casimiro.

Tras el pedido de licencia, Aybar concurrió a la Cámara Penal Nº 3 de esta ciudad, para firmar documentos referidos a su causa, y habló con la prensa.

En ese contexto, aseguró que presentó la licencia para "colaborar y no entorpecer con la justicia", porque tiene "buena fe con todos los hechos que se vienen sucediendo".

También afirmó que la investigación contra él "empezó" por cuestiones políticas y durante el proceso "siempre hubo ese transe político", y aseguró que en su momento "no me hicieron lugar a las pruebas". Sin embargo, el intendente se mostró "plenamente confiado en la justicia catamarqueña" de cara al futuro.

Aybar opinó, además, sobre el duro comunicado de la Unión Cívica Radical con el que el partido centenario rechazó su continuidad al frente de la comuna. "No entiendo porque hablan, no me conocen ni conocen el pueblo. Deberían dedicarse a hacer proyectos como corresponden. Por algo la gente me votó, no tengo que ser tan malo si tuve el 80% de los votos".

"En mi pueblo estamos bien. Creció mucho y la gente sabe quien soy, y como viene la mano", agregó.

Seguidamente, pidió respeto a las personas "que opinan sin saber", a la vez que dijo que "no soy el lobo feroz ni lo que dicen", y apuntó contra "un grupo de 2 o 3 mujeres, que vieron cosas o llevaron a personas que no conocen".

Finalmente, adelantó que en las próximas horas regresará a Belén.