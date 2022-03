Bacchiani alertó que si va preso será imposible pagar a sus clientes

Un nuevo video de Edgar Bacchiani, el trader y propietario de la empresa Adhemar Capital, en principio tuvo la intención de llevar novedades a sus clientes, respecto a los pagos pero por elevación disparó contra el aparato político de la provincia. Se mostró menos distendido que en otras ocasiones y se apuró en avisar a sus seguidores que tenía “buenas noticias”. En este sentido adelantó que en los próximos días se "descongelarían parcialidades de Bitcoin producto del trading" con lo que podría acelerar el proceso de "ponernos al día con todos". “No hemos entrado en una cesación de pagos. Se han ido haciendo pagos por rango y por parcialidades, los que intentaremos seguir en la semana”, puntualizó luego el empresario respondiendo así al reclamo por la supuesta falta de pago.

Respecto de la complicada situación económica por la que atraviesa su empresa, volvió a recordar lo del live de su posteo anterior, indicando que todo comenzó el 12 de enero cuando el Banco Nación procedió a “cerrar unilateralmente” una cuenta que “configuraba la herramienta operativa y nexo de canalización de la liquidación de las utilidades mensuales, devolución de capitales por finalización de plan entre otras operaciones”. Sus dichos, son parte de un comunicado y fue en este tramo del video de la noche de ayer, donde dio las razones de las demoras con sus inversionistas.

Por último se refirió a un “rumor” sobre una posible detención de su persona en el transcurso de la semana que viene. “Espero que sea así, solo rumores. Yo estoy a disposición pero la sociedad tiene que entender que estando yo preso es imposible gestionar, trabajar y pagar. Creo que todos vamos a estar en contra de esa situación. A mí no me van a armar un carpetazo”. De esta manera Bacchiani puso el alerta y la presión, no sólo respecto de su futuro sino y sobre todo, el de su clientela.

Contra Jalil

A la hora de disparar contra el Gobierno Provincial, primero refirió que su visión es parte de “algunas verdades porque es hora que la sociedad lo sepa. Porque se ha hablado de todo en un contexto político, y nosotros no tenemos nada que ver”. Bacchiani aseguró que el Estado ve a su modelo de negocio como un “enemigo desde el primer día de nuestra apertura” y lanzó que el objetivo es “pulverizar este gran proyecto innovador que ha cambiado la vida de las personas y ha impulsado la microeconomía en poco tiempo, como ningún otro proyecto ha podido lograrlo”.

Seguidamente mencionó que durante los cuatro años en la provincia su empresa fue “un reloj Suizo. Jamás le fallamos a nadie. No hemos estafado a nadie, y no hemos engañado a nadie. Todo el problema comenzó cuando el Lic. Raúl Jalil, por lo visto no le gustó nuestro modelo de negocio y empezó a radicar denuncias sin fundamentos ante el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores”. Y no se quedó ahí sino que añadió que “hoy por hoy nos encontramos nosotros en medio de un dilema y guerra política, donde ni nosotros ni ustedes como sociedad tenemos absolutamente nada que ver”. Esto en relación al cruce mediático entre Juntos por el Cambio y el Gobierno Provincial.