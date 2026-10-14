Bajo investigación, "Chiqui" Tapia viajó en avión privado a Suiza a una reunión de la FIFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, inició este martes un viaje cuyo destino final es Zúrich, Suiza, donde participará de una reunión de la FIFA prevista para comenzar el jueves. El dirigente se trasladó en avión privado y realizó una escala previa en Asunción, Paraguay, donde se encuentra la sede principal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El viaje se produjo en una jornada atravesada por novedades judiciales relacionadas con el patrimonio de Tapia. La Justicia solicitó investigar una serie de transferencias que el presidente de la AFA habría recibido del Sindicato de Camioneros y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), movimientos que, según la información difundida, no fueron consignados en sus declaraciones juradas.

La coincidencia entre el desplazamiento internacional y las nuevas medidas requeridas en el expediente puso el foco tanto en la agenda institucional del dirigente como en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en su contra.

Antes de continuar hacia Europa, Tapia permaneció durante la jornada en Paraguay, donde participó de una reunión de la Conmebol. En ese tramo del recorrido estuvo acompañado por Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto de Córdoba, y Hernán Ruben Arboleya, dirigente de Lanús vinculado con la barra del Granate y que defiende abiertamente la gestión del titular de la AFA.

La escala en Asunción y el cambio de aeronave

De acuerdo con fuentes aeronáuticas, Tapia llegó a Paraguay a las 12.33 de este martes a bordo de un Lear Jet 60, matrícula LV-JQQ, con el que había partido desde Argentina. Durante su permanencia en Asunción, el presidente de la AFA asistió a un encuentro en la sede principal de la Conmebol. Según confirmó La Nación, allí se definieron la planificación y el calendario de las competencias correspondientes al ciclo 2027-2028.

Entre las decisiones adoptadas durante la reunión figuraron las fechas de inicio de los principales torneos continentales. La Copa Libertadores comenzará el 3 de febrero, mientras que la Copa Sudamericana arrancará el 3 de marzo.

Una vez concluida su actividad en Paraguay, Tapia continuó viaje hacia Suiza. Sin embargo, para ese tramo no utilizó el mismo avión con el que había salido de Argentina y llegado a Asunción. El dirigente abordó un Gulfstream V, matrícula LV-KAX, una aeronave que suele trasladar al presidente de la AFA. Se trata del mismo avión que, en diciembre del año pasado, lo llevó a acompañar a la Selección argentina durante el amistoso disputado contra Angola.

La agenda internacional de Tapia continuará en Zúrich, donde tiene previsto participar de la reunión de la FIFA que comienza el jueves. Según surge de la presentación realizada por el propio dirigente ante la Justicia, permanecerá fuera del país hasta el 17 de octubre.

El permiso judicial

El viaje debió ser informado al juez Diego Amarante, quien procesó a Tapia por apropiación de tributos. La presentación del dirigente ante el magistrado consignó el período durante el cual permanecerá fuera de Argentina.

Este trámite se desarrolla en paralelo con otra investigación que busca determinar el origen y el tratamiento de determinados movimientos de dinero vinculados con el presidente de la AFA.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito se inició hace un mes y está relacionada con el desempeño de Tapia en su cargo público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Según indicaron fuentes judiciales a Clarín, el fiscal federal Gerardo Pollicita le requirió al juez federal Ariel Lijo la adopción de 15 medidas para avanzar con la investigación.

El magistrado ya había dispuesto como primeras actuaciones el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia, además de solicitar informes a distintos organismos públicos sobre sus cuentas, propiedades, vehículos y sociedades. La llegada de las respuestas a esas solicitudes llevó a Pollicita a pedir que se profundizara el análisis de determinados puntos del expediente.

Entre ellos se encuentran transferencias y acreditaciones bancarias que el fiscal pretende esclarecer mediante documentación y requerimientos a las entidades involucradas.

Las 37 acreditaciones vinculadas con Camioneros

Uno de los puntos centrales del pedido fiscal son 37 acreditaciones bancarias recibidas por Tapia en una cuenta sueldo del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre enero de 2016 y enero de 2019.

De acuerdo con los datos consignados en la investigación, esos movimientos sumaron 1.494.678,79 pesos y fueron realizados por el Sindicato de Choferes de Camiones, organización conducida por Hugo Moyano. Para determinar el origen y el concepto de los pagos, Pollicita solicitó que el gremio remita documentación relacionada con la trayectoria laboral de Tapia y las remuneraciones que percibió durante el período bajo análisis.

El requerimiento incluye los siguientes elementos:

Copia del legajo de Claudio Tapia.

Detalle de los cargos que ocupó.

Recibos de sueldo correspondientes.

Liquidaciones de todos los conceptos que se le pagaron.

Fechas de alta y baja dentro de la organización.

La documentación solicitada apunta a reconstruir las condiciones en las que se produjeron las acreditaciones y establecer a qué conceptos correspondieron los importes depositados en la cuenta sueldo.

El análisis de esos movimientos forma parte de las medidas impulsadas por el fiscal luego de recibir información de distintos organismos y avanzar sobre los puntos que considera necesario profundizar.

El pedido a Suiza por tres transferencias de la FIFA

La investigación también contempla transferencias provenientes de la FIFA. Para esclarecerlas, Pollicita solicitó que se envíe un exhorto a Suiza con el objetivo de que la entidad internacional informe el concepto de tres movimientos recibidos por Tapia en una cuenta del Banco Credicoop.

Los importes identificados en el expediente son los siguientes:

Diciembre de 2018: 49.585,53 dólares.

Junio de 2019: 124.583,56 dólares.

Marzo de 2020: 15.408,09 dólares, que fueron liquidados por 985.049,15 pesos.

En total, las tres transferencias mencionadas suman 189.577,18 dólares, según los datos incluidos en el requerimiento judicial.

El objetivo del exhorto es que la FIFA precise el concepto de esos pagos, en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros del dirigente. El pedido se suma a las medidas dirigidas al Sindicato de Choferes de Camiones y a las solicitudes de información bancaria y patrimonial dispuestas previamente.

Investigan a Paola Moyano

Dentro del mismo expediente, la Justicia solicitó medidas de prueba relacionadas con Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano.

La investigación busca profundizar sobre distintos aspectos vinculados con el patrimonio del dirigente y las transferencias que habría recibido durante los períodos analizados. Las medidas solicitadas por Pollicita forman parte de esa tarea de reconstrucción, luego de que el juez Ariel Lijo ordenara levantar los secretos fiscal y bancario y requerir información a organismos públicos.

El expediente se centra en el presunto enriquecimiento ilícito relacionado con la función pública que Tapia desempeñó en la CEAMSE. En ese marco, las acreditaciones del Sindicato de Camioneros y los movimientos provenientes de la FIFA aparecen entre los puntos que el fiscal pretende aclarar mediante documentación y respuestas oficiales.