Barrionuevo acusó a Dusso de encubrir las falencias del fiscal Laureano Palacios

Luis Barrionuevo arribó este martes a Catamarca para someterse a una prueba de ADN en el marco de una causa de paternidad que se le sigue. En esta ocasión, no se descarta que, además, mantenga reuniones de índole político con la dirigencia local.

En ese marco, el dirigente gastronómico se detuvo para hablar con la prensa y se refirió al crimen del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Admitió estar indignado con el accionar de la justicia local y apuntó contra el vicegobernador Ruben Dusso, al cual acusó de aparecer "como encubridor del sector político".

"La justicia de Catamarca tuvo mucho que desear y el vicegobernador acompañó esa vergüenza", disparó.

A su vez acusó a Russo de encubrir "las falencias del fiscal Palacios haciendo que sus aláteres en las cámaras de Diputados y Senadores no destituya lo que la gente pedía".

Sobre la investigación, afirmó que "se está chequeando un par de llamados, estamos con una recompensa y el gremio contrató a dos personas para que trabajen en el caso". Y agregó: "Quien les habla y el gremio van a poner todo lo que tengan que poner para que aparezca el o los asesinos".

"Rojas no tenía ni adversarios no enemigos. Este hecho no está lejos. No es un hecho político, es de baja estofa", sentenció.

"Raúl hizo una gestión muy buena"

Barrionuevo también analizó el contexto político de la provincia, sostuvo que "el interior le respondió a Raúl Jalil en las elecciones primarias porque "lo caminó y han visto un gobernador presente". Para el gastronómico, el mandatario provincial "hizo una gestión muy buena, una muy buena administración y un buen desarrollo de obras que tiene que ver para que se asiente en Catamarca el capital privado".

Elecciones

Por otro lado, y siguiendo con el tema de las elecciones, Barrionuevo habló sobre el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional. Consideró que, según las expresiones de la gente, Javier Milei "gana en primera ronda".

"Hace dos años dije que estos candidatos son los mismos, y la gente estaba cansada en cualquier momento. Fue una clara muestra de lo que uno ve y escucha de la gente. Apareció alguien en quien descargar esa bronca", señaló.

"Si gana Milei tiene que acompañarlo y a partir de ahí tendrá que dialogar, reflexionó.