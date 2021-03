Barrionuevo recibió la vacuna contra el Covid-19 en Catamarca: Nada de vacuna VIP

El titular del sindicato gastronómico, Luis Barrionuevo, arribó este martes a Catamarca para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Luego de ser inoculado, el sindicalista brindó una conferencia de prensa: "Me tocó un día espectacular, un día peronista. Me vine a vacunar, estoy vacunado", señaló.

El dirigente gastronómico aseguró que no fue privilegiado con una “vacuna VIP” y tanto “el tiempo, la edad y el domicilio me daban para recibir la vacuna acá”. “Esperé cómo y a dónde me correspondía”, afirmó.

Sobre esta polémica, Barrionuevo consideró: "Más que picardías fue el abuso del poder. No han tenido en consideración a la gente que estaba esperando la vacuna".

“Fue muy repudiado este abuso que le tocó la cabeza al ministro de Salud y un costo político del presidente”, agregó.

En relación a la crisis económica que afronta el sector gastronómico por la pandemia del coronavirus, Barrionuevo dijo que los “gastronómicos estamos acostumbrados a trabajar no vamos a tras de un plan o a protestar con una cacerola”, y añadió: “La última pelea fue Formosa, donde había penalidades, pero el gobernador cedió y ahora los locales abren el próximo 5 de abril.