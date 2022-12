Becados del municipio Capital reclaman definiciones respecto al pago del bono

La mayoría de los municipios del interior provincial ya confirmaron en pago del plus de fin de años, medida que también fue anunciada por el Poder Ejecutivo para toda la administración pública provincial. Sin embargo, las declaraciones radiales que realizó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Fernando Monguillot puso en alerta los becados del municipio, quienes reclaman ser incluidos para recibir el bono.

Según explicaron los becados a LA UNION, los dichos de Monguillot despertaron distintas reacciones entre los propios grupos de precarizados, ya que hay grupo que no descarta iniciar medidas de fuerzas en caso de que en la próxima semana no tengan la confirmación oficial si cobrarán o no el plus de fin de año.

“Todo se está analizando, no descartamos nada. Así como Monguillot juego a las adivinanzas con los becados, lanzando cosas a media, nosotros vamos a exigir que nos den presiones y que dejen de jugar con la necesidad de los becados. Somos muchos los precarizados, de igual manera nosotros no descartamos si es necesario vamos a manifestarnos para exigir un trato igualitario, en definitiva somos lo que ponemos el hombro al trabajo”, manifestaron.

En ese contexto, los precarizados aclararon que esperaran la palabra autorizada, en este caso el intendente Gustavo Saadi. “Saadi todavía no dijo nada, y eso nos frena un poco, de igual manera no descartamos nada. Vamos a esperar a ver que anuncio hace el Intendente que en definitiva es quien manda, los demás son chilicotes que buscan un minuto de fama”, dispararon.

Cabe recodar que el Monguillot, dijo que desde la Comuna la prioridad fue equiparar los sueldos de acuerdo a la inflación y que el bono responde a una cuestión especial. En sus declaraciones el funcionario, hacía referencia al personal de planta permanente, no hizo mención alguna con respecto a algún tipo de compromiso “salarial” o plus para los becados del municipio de la ciudad Capital.

Pase a planta

Por otra parte, los becados comentaron que existe además un cierto malestar por parte de aquellos becados con más de 10 años de antigüedad quienes de acuerdo a los dispuestos por el Ejecutivo Municipal están confirmado en el listado como beneficiarios para cambio de revista.

Al parecer, hasta la fecha solo pasaron a integrar la planta permanente uno pocos becados de los casi 300 que fueron confirmados, el pasado 9 de noviembre durante el acto que se llevó a cabo en la Plaza 25 de Agosto, donde el intendente Saadi, acompañado por el gobernador Raúl Jalil y funcionarios municipales formalizó la ordenanza N° 8020/21 que permite el traspaso a planta permanente del municipio a los 296 agentes que cumplieron con el requisito de tener más de diez años de antigüedad. Se trata de beneficiarios del programa “Catamarca Ciudad Trabaja” y Contratos de obra que fueron incluidos en un plan de regularización impulsado por el intendente, y que, ahora estarían reclamando porque supuestamente solo unos pocos fueron incorporados, el resto no tiene novedades.

En el instrumento que regula el traspaso, el Municipio destacaba que, para formar parte de la Municipalidad de la Capital, a partir de este decreto, es necesario cumplir una serie de requisitos, que es haber cumplido la década de antigüedad de forma ininterrumpida bajo cualquiera de los programas que tiene el municipio. Quedan exceptuados del beneficio, los empleados que cumplen funciones o cargos, además del personal docente que cuenta con su propio sistema de gestión de recursos humanos

“Tenemos también el reclamo de un número importante de becados que están dentro del listado de pase a planta permanente, pero Monguillot los tiene con vueltas a precarizados. Ya casi de cumple un mes del anuncio y solo un pocos pasaron a planta. Ese tema también necesitamos que el Intendente nos diga que está pasando”, concluyeron.