Belén: intendentes del Oeste salieron a bancar a Sergio Massa

En la noche de este martes en la ciudad de Belén, se reunió el gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y la senadora nacional y presidenta del PJ, Lucía Corpacci, quienes encabezaron un encuentro con intendentes, dirigentes y mujeres militantes justicialistas del oeste catamarqueño. El objetivo del encuentro fue reafirmar su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En sus discursos las autoridades resaltaron la trascendencia de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre y expresaron un fuerte respaldo al actual ministro de Economía de la Nación y candidato a la presidencia por el oficialismo. Jalil destacó la importancia de balotaje, subrayando que no se trata de una elección común, sino de un momento en el que se decide el rumbo político y el modelo de país. Hizo un llamado a "buscar, sobre todo, el apoyo de los jóvenes". Asimismo, recordó la dificultad de gobernar cuando el Gobierno Nacional no conoce ni atiende las necesidades del norte argentino.

Jalil luego hizo una clara distinción entre los dos modelos de país que se están debatiendo y señaló las diferencias entre los candidatos presidenciales. “Hoy hay dos candidatos, un candidato virtual y un candidato presencial. El virtual tiene de jefe de campaña al ex presidente Macri que no entregó nada al norte argentino con el Plan Belgrano, que no hizo absolutamente nada por los catamarqueños y catamarqueñas. Del otro lado está Sergio, que ha tomado el gobierno en un momento muy complejo, pero con el que tenemos la certeza de que seguirán las obras, la salud y educación pública, los beneficios para los trabajadores y muchas otras políticas que benefician a los argentinos y argentinas".

A su tiempo, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, agradeció a los militantes y dirigentes presentes. Expresó su confianza en la conducción política ordenada en Catamarca y la importancia de la continuidad. “Catamarca tiene una conducción política ordenada. La continuidad que se logró en Catamarca es algo que demuestra que es un camino de grandeza para seguir construyendo” afirmó.