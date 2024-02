Bullrich habló sobre la nueva protesta que prepara la Izquierda contra la Ley Ómnibus: "Habrá orden en las calles"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la nueva protesta que prepara la Izquierda contra la Ley Ómnibus para esta semana, cuando se empiecen a debatir en Diputados los artículos del proyecto de reformas económicas. La funcionaria advirtió: "Habrá orden en las calles", tras los violentos incidentes de la semana pasada entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Bullrich dijo en vista a la sesión del martes, sobre eventuales réplicas de conflictos en los alrededores del Congreso: "Imagino que no, si van a estar tres, cuatro días, no sé cuánto durará la discusión en particular", y destacó: "Habrá orden en las calles", en declaraciones a radio Con Vos.

El oficialismo prevé que la Ley Ómnibus podría votarse a fines de febrero en el Senado





Mientras se espera la votación en particular en Diputados de la Ley Ómnibus, en el Senado ya se empieza a preparar el debate del proyecto que el Gobierno considera la base de su gestión y que podría extenderse hasta fines de febrero. En el oficialismo esperan que el trámite en la Cámara alta no se dilate demasiado, pero no descartan las dificultades que puedan traer los distintos planteos de la oposición.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se mostró confiado en la sanción de la Ley Ómnibus en el Senado, aunque reconoció que no se puede garantizar un tratamiento rápido. De hecho, dejó entrever la posibilidad de que el proyecto tenga que volver con modificaciones a Diputados.

"El optimismo siempre está pero somos concientes también los legisladores tienen criterios propios", sostuvo Abdala en diálogo en Radio Rivadavia. "Quisiera que no sufriera ninguna modificación y que se convierta en ley en el Senado", agregó.