Cafiero aseguró que "la reactivación ya se está dando, es un hecho"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que "la reactivación ya se está dando, es un hecho y ahora falta que llegue a todos los argentinos" y afirmó que el gobierno nacional busca "relanzar la gestión post pandemia".



"Estamos en el camino correcto. La reactivación ya se está dando, es un hecho, falta que les llegue a todos los argentinos. Pero estamos recuperando la vida que queremos. Los salarios se van a recuperar. Vamos a bajar la pobreza y levantarnos de una vez y para siempre", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a Radio 10.



En ese marco, Cafiero señaló que, tras la reunión de Gabinete de este viernes encabezada por el presidente Alberto Fernández, el objetivo es "relanzar la gestión de la post pandemia", y contó que el mandatario pidió a los funcionarios que "trabajen el doble en la segunda mitad del mandato para recuperar el tiempo perdido por la pandemia".



"El presidente se comprometió a que los salarios y los haberes le ganen este año a la inflación", recordó luego en otra entrevista brindada en AM 750, donde adelantó que el proyecto de presupuesto 2022 "será presentado el 15 de septiembre", y que incluirá inversiones tanto en el "sistema científico, como de salud, educativo y en la construcción de viviendas".



Sobre la inflación en particular dijo que "estamos en un sendero de descenso" pero que hay "cuestiones estacionales y de precios internacionales que hacen que ese descenso no sea más marcado".



Del mismo modo, añadió que se continuará con las políticas vinculadas a "cuidar el bolsillo del trabajador y de la trabajadora".



Además, Cafiero recordó que "en pandemia hemos recuperado la obra pública, la terminación de viviendas", y reseñó que "en dos años y con pandemia entregamos 20.000 viviendas mientras que el macrismo en 4 años y sin pandemia entregó 12.000. Ahí está el modelo de país".



Por otro lado, destacó el "compromiso militante" de los candidatos del Frente de Todos (FdT) de cara a las PASO del 12 de setiembre y dijo que no "son fruto de eslogan preparados en una agencia de publicidad".



En este punto, dijo que los "objetivos" de todos sus integrantes son el de "recuperar nuestra Patria, el trabajo argentino, la producción argentina, ir hacia ese modelo productivo con un círculo virtuoso y con consumo interno".



"Volver a los cimientos del PJ, al modelo de desarrollo con justicia social", dijo y admitió que, si bien dentro del espacio político, "las miradas pueden ser distintas, eso es sano porque nos aporta creatividad, propuestas y lejos de debilitarnos nos fortalece".



Para Cafiero, desde la oposición "no pueden hablar de futuro, ni de pasado, en la gestión de pandemia porque estuvieron escondidos y para el futuro no pueden proyectar nada y se quedan en discusiones que tienen que ver con agraviar a la figura del Presidente, tratan de desgastar permanentemente al Gobierno con posturas obstruccionistas".



"El FDT es el único que está presentando un mensaje de futuro; el resto dicen que los voten o piden votos para bloquear la agenda del FDT", concluyó.