Cafiero sobre la columna de Macri: "Parece una monografía descargada del Rincón del Vago"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ironizó este lunes sobre la dura carta que escribió el expresidente Mauricio Macri cuestionando las políticas de gobierno de Alberto Fernández, al señalar que "parece bajada de una monografía de Rincón del Vago”, un sitio web que utilizan estudiantes secundarios para copiar conceptos y que luego usan en sus tareas escolares.

En cu carta, Macri acusó al oficialismo de “gobernar sin límites y vulnerar la Constitución”; pidió dar “una discusión profunda los principios que deben regir Nuestro Orden Social” y advirtió que “es la República o la republiqueta”. Además, entre otros puntos, cargó contra medidas como el recorte de recursos de la coparticipación a la Ciudad para entregarle esos fondos a la Provincia de Buenos Aires, el proyecto de reforma judicial penal y las restricciones para circular durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Si bien durante este domingo se expresaron diferentes voces del oficialismo cuestionando el escrito, el jefe de Gabinete optó por la ironía para referirse a ella. “La carta de Macri sorprendió a propios y ajenos. Era un compendio valorativo (de temas) que no son parte de la agenda de hoy. Parecía más una monografía descargada del Rincón del Vago que un documento o una reflexión de un expresidente. Realmente no aporta nada”, sostuvo Cafiero en declaraciones a radio LU6 de Mar del Plata.

“Sorprende bastante la poca capacidad de autocrítica, o de generar una idea o un aporte en un momento en que todos los argentinos están luchando contra una pandemia de coronavirus”, señaló el jefe de Gabinete y apuntó: "Mientras los argentinos luchamos contra la pandemia, el expresidente lo que hizo fue viajar por el mundo y entonces está muy alejado de lo que está sucediendo acá”.

“Es de mucha irresponsabilidad lo que hace el expresidente”, consideró y agregó que “el Gobierno no recibió la carta como un aporte ni como una instancia reflexiva, mucho menos autocrítica”.

Como contraposición entre ambas posturas, Cafiero destacó que el gobierno de Alberto Fernández no busca profundizar la grieta política porque “por el agujero de la grieta se fueron las oportunidades de los argentinos y argentinas". "Para nosotros eso no es una opción política para nada”, aseguró.

“Buscamos resolver inequidades. Evidentemente, cuando uno hace eso choca contra intereses, pero eso no es buscar la grieta, sino suturar las desigualdades”, indicó el jefe de ministros y agregó que mientras tanto, “hay un sector de la oposición que reclama por la República y la democracia bloqueando el funcionamiento del Congreso" y eso "es ridículo”.

Pese a las críticas a Macri por sus declaraciones, Cafiero lo diferenció de otros referentes que no son afines con el Gobierno nacional, pero que mantienen instancias de diálogo. “No quiero meter a todos en la misma bolsa, porque es algo de lo que siempre me quejé y no me gustó, y la verdad es que ese no es el trabajo diario y cotidiano que tenemos con otros dirigentes de la oposición, incluso de ese mismo espacio”.

“Se viene trabajando en forma coordinada” con algunos referentes de la oposición y “se trata entre todos de ponerle el hombro y sacar la situación adelante”, porque “no hay grietas cuando hay políticas de justicia, no hay grietas cuando hay políticas redistributivas”, enfatizó el funcionario.

Si bien Cafiero reconoció que “obviamente" en el tema de la quita de recursos "no lograron ponerse de acuerdo” Fernández y el jefe de Gobierno poterño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que "en muchos otros puntos sí a la hora de trabajar contra la pandemia para coordinar acciones en la Ciudad de Buenos Aires y también aplicar programas nacionales”.

“Volveremos a sentarnos nuevamente, porque tenemos que seguir trabajando para sacar a la Argentina de este momento de mucha angustia”, confirmó el jefe de ministros y concluyó: "No declamamos un diálogo democrático, lo practicamos”.