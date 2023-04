Campaña política: El hijo de Gordillo denunció que el PJ departamental amenaza a la gente

Federico Gordillo, el hijo del intendente de Pomán, Francisco Gordillo denunció por las redes sociales que dirigentes del PJ departamental amenazan a la gente que se solidariza con la exposa de jefe comunal y con familia tras las denuncia por violencia de género.

La convocatoria del lanzamiento de la séptima reelección de Gordillo despertó el malestar de su familia que pidió no mezclar los problemas familiares con la campaña política.

“Para dejar una cosa bien en claro a los dirigentes peronistas de Pomán (a los cavernicolas) A mi familia no la tocan no mezclen los problemas familiares con la campaña política. Muchos comieron en mi mesa y hoy nos quieren pisar la cabeza peor que la oposición. Les aclaro y les repito con mi familia no. Dejen de instaurar miedo a la gente y de perseguirla por que se junta con mi madre o con mis hermanos, son dirigentes no policía. Así no van a ganar ninguna elección. Y aclaro que no son todos” porque hay personas que al pesar de los momentos vividos se acercaron y supieron dividir las cosas. Hoy podrán tener el sartén por el mango pero gracias a mi familia que siempre aguanto lo peor y sostuvo este proyecto por que cuando las papas se quemaban ninguno salía a dar el pechito, tengan memoria y respeto”, publicó en las redes sociales el hijo del intendente.

En ese contexto, Federico Gordillo dijo que en la radio municipal no le permiten ningún tipo de intervención que prácticamente esta censurado y/o prohibido. “Hoy en día, hasta en la radio no me dejan hablar pensando que voy a salir a difamar, soy adulto por favor. Cuando hasta la mesa donde comíamos les dimos para que asienten los codos en su inicio trabajando al lado de mi madre. Y Cuando difamen a mi familia, mi madre o hermanos, primero se lavan la boca porque sus intereses personales no tienen nada que ver con nosotros. Y a nuestros vecinos, conocidos y amigos las puertas de mi casa están abiertas como siempre, como lo fue desde el año 1999 a donde funcionaba la municipalidad de Pomán las 24hs del día, por que las paredes escucharon los problemas de todo el pueblo. No tengan miedo porque si algo sabemos es reconocer el cariño que siempre nos dieron y que vale más más cualquier puesto político. Los abrazo con el corazón y jamás vamos a dejar de ser la familia amable, respetuosa y solidaria”, finalizó.