Corpacci dijo que respalda y entiende a Jalil pero no votará la Ley de Bases

La senadora nacional de Catamarca, Lucía Corpacci, manifestó su apoyo al gobernador Raúl Jalil de cara a la votación de la ley Bases en la Cámara de Senadores, en un contexto donde las provincias negocian con el Poder Ejecutivo por los incisos del proyecto: "El gobernador tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el gobierno nacional".

En declaraciones con Radio 10, Corpacci explicó la postura de Jalil y la necesidad de buscar consensos con el presidente Javier Milei: "Las provincias necesitamos recursos de la Nación, y lo necesitamos ahora más que nunca con un gobierno nacional que nos ha cortado absolutamente todo".

Este miércoles, tras la media sanción que obtuvo la ley Bases en Diputados, el catamarqueño Jalil apoyó explícitamente la ley y pidió a sus senadores el voto favorable al proyecto del Ejecutivo.

Es muy importante" que la Ley Bases "se apruebe en el Senado" porque "es hora de ayudar" en este momento "tan delicado que está atravesando el país", dijo Jalil en diálogo con Radio Rivadavia. Y expresó que "no hay que dramatizar tanto la política" y que "hay que darle al Presidente las herramientas" que necesita para gobernar.

En el mismo sentido, Corpacci señaló que "como gobernadora durante la presidencia de Mauricio Macri tuve que hacer algunas reuniones y tener algunos gestos con el Gobierno aún cuando no estuviera de acuerdo. Creo que a este gobernador le pasa absolutamente lo mismo".

La exgobernadora, sin embargo, puso reparos sobre ciertos puntos del proyecto Bases a pocos días del debate en la cámara alta. Es así que anticipó su rechazo. Consultada en Radio 10 sobre su voto, anticipó: “La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no sería prevaricato. Yo claramente siempre me opongo a todas esas cosas que dicen, ahora quiero que entre; quiero sentarme, leerla porque no la tenemos en nuestras manos. Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”.

La postura de Jalil

A diferencia del gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo que rompió con UP en Diputados y confeccionó el bloque Independencia con tres voluntades, Jalil señaló que no se abrirá del espacio panperonista. Así, los senadores Guillermo Andrada y Lucía Corpacci (exmandataria) podrían avalar el proyecto de La Libertad Avanza. Una pista: hoy Jalil abrió sesiones ordinarias en la Legislatura provincia, y además de llamar al “diálogo” con la Casa Rosada, también estuvo su antecesora Corpacci, a quien Jalil retuiteó en sus consideraciones. Gestos de la política virtual que son comunes en el Presidente.

En cambio, en Tucumán, los dos senadores peronistas no responden a Jaldo, sino a Juan Manzur, justamente uno de los legisladores por la provincia en la Cámara Alta. No obstante, más allá de la interna en el PJ de Tucumán, en la provincia señalan que hay diálogo entre Jaldo y Manzur. Al menos más del que se cree. Así, una hipótesis es la solución salomónica: Manzur votará en contra pero Sandra Mendoza podría ir por la negativa.

Rápidamente Jaldo, acaso para sentirse menos solo, salió a apoyar a Jalil. “Son tiempos de dejar diferencias personales y políticas para ayudar a sacar adelante a la Patria”, expresó en su red social X.