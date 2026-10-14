CAMYEN con descuentos en rodocrosita, contratación y capacitación

La empresa Catamarca Minera y Energética S.A.U. (CAMYEN) continúa ejecutando sus herramientas y programas destinados a acompañar al sector artesanal de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a la rodocrosita y promover la elaboración de productos con valor agregado local.

Las acciones abarcan distintos aspectos de la actividad, desde el acceso a la materia prima hasta la elaboración de piezas, la capacitación técnica y la comercialización. A través de estas iniciativas, la empresa estatal busca sostener un esquema de trabajo que beneficie a los artesanos catamarqueños y permita fortalecer su participación en la cadena productiva vinculada con este mineral.

Desde el directorio de CAMYEN destacaron el componente humano y cultural que caracteriza a la producción artesanal. "Detrás de cada pieza hay manos catamarqueñas que transforman el mineral en arte e identidad; por ello, la empresa consolida un esquema de trabajo que actualmente beneficia a artesanos de toda la provincia", expresaron.

La definición sintetiza el enfoque de los programas que desarrolla la compañía, orientados a acompañar a quienes transforman la rodocrosita en piezas artesanales y productos elaborados. En ese marco, las herramientas disponibles contemplan beneficios comerciales específicos, contratación de trabajadores bajo una modalidad determinada, instancias de capacitación y canales para acercar los productos al público.

Descuento del 30% para artesanos de Andalgalá

Entre los beneficios vigentes, CAMYEN contempla una reducción del 30% sobre el precio vigente del mineral en bruto para los artesanos que tengan domicilio comprobado en el departamento Andalgalá.

La medida está dirigida a un grupo específico de trabajadores del sector artesanal y tiene como finalidad facilitar el acceso a la materia prima necesaria para desarrollar sus producciones. El descuento se aplica sobre el valor vigente del mineral sin procesar, de acuerdo con las condiciones informadas por la empresa.

Este beneficio constituye una de las herramientas comerciales que CAMYEN mantiene para acompañar a los artesanos. El acceso a la rodocrosita representa un componente central para quienes trabajan con este recurso y elaboran piezas que posteriormente pueden incorporarse a distintos circuitos de comercialización.

Para acceder a la reducción, los interesados deben contar con domicilio comprobado en Andalgalá. Quienes necesiten conocer los requisitos y las condiciones correspondientes pueden realizar consultas en el área de Ventas de la empresa, donde se brinda información sobre las herramientas disponibles.

La iniciativa se integra en una política de acompañamiento al sector que alcanza a artesanos de toda la provincia mediante diferentes mecanismos, aunque el descuento del 30% sobre el mineral en bruto está específicamente destinado a quienes cumplen con el requisito de residencia señalado.

Contratación a fasón

Otro de los ejes de trabajo de CAMYEN es la contratación de trabajadores artesanales mediante la modalidad de Contrato a Fasón, una herramienta que permite vincular la provisión de materia prima con la elaboración de productos destinados a la comercialización.

A través de este mecanismo, la empresa provee el mineral a los artesanos y encarga la confección de piezas exclusivas que posteriormente se comercializan bajo su marca oficial, Rosa del Inca. La modalidad comprende a distintos perfiles vinculados con la producción artesanal. Entre ellos se encuentran:

Lapidadores, dedicados al trabajo y tratamiento del mineral.

Orfebres, vinculados con la elaboración de piezas y objetos de joyería.

Tejedores, que forman parte del conjunto de trabajadores contratados.

Artistas de distintos puntos de la provincia.

La contratación de estos trabajadores busca fomentar el empleo local y generar oportunidades para quienes participan en la elaboración de productos artesanales. Al mismo tiempo, permite que CAMYEN articule la provisión de la materia prima con la producción de piezas exclusivas que luego se incorporan a su oferta comercial.

De esta manera, el esquema conecta distintas etapas de la actividad: la disponibilidad del mineral, el trabajo especializado de los artesanos y la llegada de los productos terminados a los canales de venta.

Rosa del Inca: comercialización y proyección

Las piezas elaboradas mediante el sistema de contratación a fasón se comercializan bajo la marca Rosa del Inca, que reúne productos de joyería y artesanías confeccionados a partir de la materia prima mineral provista por CAMYEN. La distribución se realiza tanto en espacios físicos como mediante canales digitales y catálogos. Entre los puntos de venta mencionados por la empresa se encuentran el local ubicado en el Museo CATA, en Sarmiento 613, y la sede central de CAMYEN, situada en Vicario Segura 784, en San Fernando del Valle de Catamarca.

A estos espacios se suman los canales de venta online y los catálogos que incluyen diferentes artículos de joyería y artesanías. Dentro de la oferta hay productos de lujo que también se comercializan como regalos institucionales para todo el país.

Esta estructura de comercialización representa una parte importante del esquema de trabajo, ya que permite acercar las piezas elaboradas por los artesanos a diferentes públicos y circuitos de venta. La marca Rosa del Inca funciona como el canal comercial bajo el cual se ofrecen los productos confeccionados mediante la contratación a fasón.

Desde la empresa señalaron que este mecanismo fomenta la actividad productiva y contribuye a resolver uno de los eslabones más complejos de la cadena de valor: la comercialización.

El planteo pone el foco en la necesidad de que el trabajo artesanal no se limite a la elaboración de las piezas, sino que también encuentre vías para llegar a los compradores. En ese sentido, la combinación de locales físicos, ventas online y catálogos permite contar con distintas alternativas para distribuir los productos y ampliar su alcance comercial.

Capacitación para mejorar la producción y la gestión

Las acciones de CAMYEN también incluyen instancias periódicas de capacitación destinadas a acompañar el desarrollo integral del sector artesanal. Estas actividades buscan brindar herramientas técnicas y conocimientos que puedan aplicarse en los talleres locales.

Entre los contenidos abordados se encuentran la lapidación, la gestión de negocios y la comercialización, además de otras temáticas vinculadas con la actividad.

Los espacios de formación tienen como objetivos contribuir al crecimiento de los talleres, mejorar las prácticas productivas y fortalecer aspectos relacionados con el diseño y la administración. La capacitación se incorpora así a las herramientas que la empresa utiliza para acompañar a los trabajadores artesanales. Junto con el acceso a la materia prima y las posibilidades de contratación, la formación apunta a reforzar las capacidades necesarias para desarrollar la actividad y mejorar la organización de los emprendimientos.

El alcance de estas iniciativas contempla diferentes dimensiones del trabajo artesanal: desde las técnicas para procesar el mineral y elaborar piezas hasta los conocimientos necesarios para gestionar un taller y comercializar los productos.

Un proyecto para jerarquizar la rodocrosita y a Andalgalá

En paralelo con los beneficios comerciales, la contratación y las capacitaciones, CAMYEN impulsa junto a legisladores nacionales un proyecto de ley para declarar a la rodocrosita Piedra Nacional Argentina y a Andalgalá su Capital Nacional.

La iniciativa busca jerarquizar el patrimonio histórico de la región y otorgar mayor prestigio y proyección comercial a las obras realizadas por los artesanos catamarqueños. También apunta a abrir nuevas oportunidades para que sus producciones puedan acceder a mercados nacionales e internacionales. El proyecto se suma a las acciones orientadas a fortalecer la identidad asociada con la rodocrosita y a destacar el trabajo de quienes transforman el mineral en piezas artesanales.

La propuesta contempla dos reconocimientos: por un lado, la declaración de la rodocrosita como Piedra Nacional Argentina y, por otro, la designación de Andalgalá como su Capital Nacional. Ambos objetivos forman parte de una iniciativa que busca poner en valor el patrimonio histórico de la región y ampliar las posibilidades de difusión y comercialización de las obras.

De acuerdo con lo informado por CAMYEN, la empresa acompaña este proyecto junto con legisladores nacionales, como parte de su compromiso con el desarrollo del sector artesanal.

Dónde realizar consultas sobre los programas

CAMYEN mantiene abiertos durante todo el año sus canales de atención para quienes deseen conocer los requisitos para acceder al descuento sobre la rodocrosita o las condiciones de contratación bajo la modalidad de fasón.

Las consultas pueden efectuarse a través de los siguientes medios:

Área de atención: Ventas de CAMYEN.

Dirección: Vicario Segura 784, San Fernando del Valle de Catamarca.

Correo electrónico: [email protected].

Disponibilidad de consultas: durante todo el año.

Por estos canales, los interesados pueden solicitar información sobre los beneficios y las condiciones correspondientes a los programas que desarrolla la empresa estatal.